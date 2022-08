Los tiene en la mira: Juan Reynoso asistió a partido de Melgar en Copa Sudamericana

Un día después de haber sido presentado oficialmente como técnico de la selección peruana, Juan Reynoso tomó su maleta y junto con Jaime Serna y Luis Orozco, que son parte de su comando técnico, viajó a Arequipa para observar de cerca el desempeño de Melgar ante Internacional de Porto Alegre en la ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El estratega nacional se hizo presente el estadio Monumental de la UNSA, donde fue recibido entre aplausos por los asistentes, quienes recordaron que el ‘Cabezón’ dirigió a los rojinegros entre 2014 y 2017, logrando el título nacional en 2015. Por ello, no es descabellado pensar que en su primera convocatoria se verá más de un nombre del plantel dominó. Hay que recordar que la Bicolor ya tiene pactado enfrentar a México en un partido amistoso el próximo 24 de setiembre.

Juan Reynoso se encuentra en el palco oficial del estadio de la Unsa. Foto: Rodrigo Talavera/La República

El nuevo DT de la Blanquirroja no pudo ser testigo de una victoria, pues Melgar esta vez no celebró en Arequipa y va por el golpe a Brasil. Los dirigidos por Pablo Lavallén fueron superiores durante gran parte del partido, hicieron un cotejo correcto, pero no estuvieron finos a la hora de definir y eso podría costarles caro, pues no pasaron del empate (0-0) con el cuadro brasileño, que se quedó con diez hombres a los 64′. Alemao vio la tarjeta roja tras un codazo a ‘Chaka’ Arias. Alec Deneumostier y Bernardo Cuesta intentaron, pero no pudieron.

¿Qué necesita para llegar a semifinales de la Sudamericana? Ganar por cualquier marcador, ya que de empatar, tendrán que irse a penales. Sin duda, los arequipeños deberán ir por la hazaña el próximo jueves a las 5:15 p.m. en Porto Alegre.

