“Menos ‘pericoteros’, más atletas”: la filosofía que Juan Reynoso buscaría imprimir en la Bicolor

Hace algunos días, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó a Juan Reynoso como nuevo técnico de la selección peruana. El estratega nacional tendrá la difícil misión de reemplazar a Ricardo Gareca, quien estuvo en el cargo durante siete años y consiguió cosas importantes con la Bicolor, como clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y llegar a la final de la Copa América Brasil 2019.

Ante ello, muchos hinchas nacionales se preguntan cuál será el estilo y filosofía de juego que intentará imprimir el ‘Cabezón’ en la Blanquirroja. En esta nota, te contamos cómo siente el fútbol el exentrenador de Cruz Azul y de qué forma suelen jugar sus equipos.

El último DT peruano en dirigir de manera permanente a la Bicolor fue ‘Chemo’ del Solar, entre 2007 y 2010. Foto: difusión

¿Cuál es la filosofía de Juan Reynoso?

En junio del 2021, Juan Reynoso brindó una entrevista para Gol Perú, la cual fue realizada por el periodista Maximiliano Mendaña. En ella, el ‘Cabezón’ explicó los motivos por los que los clubes peruanos no compiten a nivel internacional.

El estratega nacional indicó que los conjuntos nacionales, en su mayoría, priorizan la habilidad de un deportista en lugar de su estado físico. “No la vemos acá. Todavía queremos ‘chaparrito’, al ‘pericotero’, al que te tira un sombrero. No, hoy necesitamos atletas. Desde el 2007 me decían: ‘No, tú eres un entrenador mexicano, tú piensas como los mexicanos y que nuestra esencia es así'. La esencia la ha cambiado hasta Brasil. Hoy Brasil sigue teniendo muy buenos jugadores técnicamente, pero son unos animales físicamente, son atletas”, indicó.

“El problema nuestro es que, al no tener atletas, no lo puedes sostener (el ritmo internacional). Aquí creemos que, porque corremos a veces 10 u 11 kilómetros, ya está. Muchos dicen: ‘Este la toca bien’. No, primero es esto (lo físico) y después viene lo otro (la habilidad)”, detalló.

¿'Ratonero’ u ofensivo?: la idea de juego de Juan Reynoso

A lo largo de su carrera profesional, Juan Reynoso ha sido catalogado por los hinchas como un entrenador defensivo. Sin embargo, esto no es del todo cierto. El técnico nacional busca que sus equipos sean ordenados tácticamente, intensos a la hora de recuperar el balón y verticales para atacar.

Juan Reynoso se proclamó campeón de Cruz Azul en el Torneo Guardianes 2021. Foto: Cruz Azul/Twitter

Por ello, el ‘Cabezón’ prioriza a los futbolistas con una gran capacidad física para poder presionar y asfixiar al rival. Esto no significa que deje de lado a jugadores de buen pie, ya que en varios clubes ha utilizado enganches típicos para algunas circunstancias de un partido.