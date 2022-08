¿Qué pasó con Nelfi Ibáñez, la primera mujer que iba a dirigir un club profesional en Perú?

“No tengo miedo, dirigir hombres es lo más fácil que hay”, aseguró. La llegada a Hijos de Acosvinchos de Nelfi Ibáñez Guerra, entrenadora boliviana de 43 años, remeció a los medios de comunicación con la misma contundencia que aquella frase. La noticia de una mujer elegida como DT de un equipo profesional de fútbol masculino resonó incluso fuera de Perú, ya que era un caso sin precedentes no solo aquí, sino a nivel mundial.

Nelfi Ibáñez puso a Hijos de Acosvinchos en las portadas, algo completamente impensado para cualquiera que conoce el medio. El club de Ate Vitarte eligió a la boliviana de entre 20 técnicos nacionales gracias a su experiencia en varios países, y llegó a través de un representante de la UAP, sponsor del club desde 2011. No obstante, esto es el fútbol peruano, y la historia pintaba muy linda para nuestra realidad.

Nelfi Ibáñez junto a Luis González (preparador físico) y César Vidal (asistente técnico). Foto: Hijos de Acosvinchos

De Chuquisaca a Barcelona

Nacida en el departamento de Chuquisaca, Nelfi Ibáñez comenzó sus estudios como DT en el Nacional de Asunción en el 2000. De vuelta a su país, dirigió la selección departamental de La Paz, experiencia que le permitió demostrar sus credenciales, y así pudo incursionar en el mundo del fútbol masculino. Fue asistente en La Paz FC en el ascenso (hoy desaparecido, pero que llegó a ser subcampeón en primera y participó en Libertadores y Sudamericana) y entrenadora del Regatas Flamengo de Sucre.

Tras dirigir a la selección juvenil femenina en los Juegos Bolivarianos 2005, donde Perú ganó el Oro, y a la sub-20 en el Sudamericano Femenino en Chile 2006, Nelfi Ibáñez llegó a Barcelona en 2007 para seguir un curso en la Asociación de Fútbol Catalán. Posteriormente, tuvo la posibilidad de hacer un máster en la INEFC Barcelona UB, a través del cual asistió a entrenamientos del FC Barcelona de Frank Rijkaard.

Nelfi Ibáñez conoció a Lionel Messi cuando estudió en Barcelona. Foto: Erbol

Nelfi Ibáñez en Hijos de Acosvinchos

Ibáñez llegó al Perú la noche del lunes 29 de febrero de 2012 para ser la flamante entrenadora de Hijos de Acosvinchos en segunda división. Tras una temporada irregular, los de Ate esperaban aspirar más allá de una media tabla. Para esto, además de la entrenadora, contrató algunos nombres conocidos del ascenso como Pool Vidal y el exgoleador Wilkin Cavero. El equipo hizo su presentación en el Estadio Municipal Solís García de Chosica el 29 de abril, más de dos semanas después de lo planeado debido a la lluvia y un huaico que arruinaron el campo de juego.

Nelfi Ibáñez junto a su equipo el día de la presentación del club en 2012. Foto: Hijos de Acosvinchos

El debut oficial del cuadro rojo de Ate era el domingo 13 de mayo en el Heraclio Tapia de Huánuco, donde les tocaría enfrentar a Alianza Universidad, nuevo inquilino de la categoría. Nelfi ya llevaba más de dos meses con el plantel y su presencia siempre destacó en los entrenamientos. No obstante, faltando cuatro días para el inicio del torneo, fue despedida sin previo aviso.

“Lo que hicieron fue abusivo y arbitrario, no me dieron ninguna justificación. Parece que no tenían ni un céntimo. Espero que no haya más dirigentes de esta talla dentro del fútbol”, declaró indignada Nelfi Ibáñez tras lo sucedido. De manera lamentable, el equipo no tardó en demostrar que, efectivamente, no tenía dinero: tras jugar cuatro partidos, todas derrotas, fue inhabilitado y retirado del torneo, y figuró en la tabla como último con -8 puntos.

A pesar de la mala situación, bastante público en Comas fue a ver a Hijos de Acosvinchos frente a Los Caimanes en la fecha 2. Foto: DeChalaca

¿Qué pasó con Nelfi Ibáñez?

Tras la mala experiencia en Hijos de Acosvinchos, Nelfi Ibáñez se quedó un tiempo más en Perú antes de volver a Bolivia a mediados de junio. En ese breve periodo, participó en una campaña en defensa del Parque de Puelles de Huánuco. Ibáñez piso suelo peruano nuevamente en noviembre, esta vez para trabajar junto a Lizandro Barbarán en una Convocatoria Internacional de Talentos en Lima.

A fines de diciembre, el nombre de la entrenadora boliviana fue voceado para dirigir a Atlético Minero de Matucana para la siguiente temporada, pero esto no se concretó finalmente. En 2013, trascendió en Bolivia que Nelfi Ibáñez había presentado un plan de trabajo a la FBF para organizar el Sudamericano Sub-15 y preparar un plantel sub-17 para los Juegos Bolivarianos de Trujillo. No obstante, Douglas Cuenca y William Ramallo, dos exfutbolistas, fueron elegidos por encima de ella.

Nelfi Ibáñez en uno de los entrenamientos de Hijos de Acosvinchos en Pachacamac. Foto: Hijos de Acosvinchos

En abril de 2014, Ibáñez declaró en un medio local que iba a viajar a México para dirigir en segunda división, pero todo quedó muy similar a lo que pasó cuando se dijo que iba a ser la entrenadora de Atlético Minero.

“Estoy a punto de colgar los cachos”

En 2017, Nelfi Ibáñez dijo en su país que se encontraba parada desde junio de 2016. Frustrada por la falta de oportunidades gracias a su condición de mujer, dijo que ya consideraba el retiro, pero volvió a manifestar su deseo de poder trabajar con una selección sub-15 de hombres en Bolivia. Ella siempre fue consciente de su experiencia y capacidad, pero el mundo del fútbol masculino jamás le abrió las puertas por completo. “Si hago mal papel, yo me voy a ir y no voy a molestar más. Sé lo que he aprendido, sé la experiencia que he tenido. Espero que me den una oportunidad”, manifestó.