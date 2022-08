[EN VIVO] Boca Juniors vs. Platense: ¿dónde ver el partido por la Liga Profesional Argentina?

Boca Juniors vs. Platense EN VIVO se juega, HOY sábado 6 de agosto a las 7.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El encuentro se disputará en La Bombonera y tendrá transmisión de ESPN Premium y Star Plus. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Boca Juniors vs. Platense: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Platense Fecha Sábado 6 de agosto Hora 7.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN Premium Lugar La Bombonera

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs. Platense?

El partido entre Boca Juniors vs. Platense se realizará este sábado 6 de agosto desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

Colombia: 7.00 p. m

Ecuador: 7.00 p. m

México: 7.00 p. m

Perú: 7.00 p. m

7.00 p. m Bolivia: 8.00 p. m

Chile: 8.00 p. m

Paraguay: 8.00 p. m

Venezuela: 8.00 p. m

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal se transmitirá el Boca Juniors vs. Platense?

La transmisión del Boca Juniors vs. Platense EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN Premium para toda Argentina, así como también de ESPN y Star Plus para toda la región de Sudamérica.

Argentina: ESPN Premium, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, ESPN 4

Chile: ESPN Chile, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Platense ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Platense por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Platense en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Platense, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Boca Juniors vs. Platense: últimos partidos

Boca Juniors vs. Platense: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vasquez, Sebastián Villa.

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vasquez, Sebastián Villa. Platense: Marcos Ledesma; Juan Infante, Gastón Suso, Ramiro González, Nicolás Morgantini; Carlos Villalba, Federico Gino, Vicente Taborda, Mauro Zárate, Ignacio Schor; Rodrigo Contreras.

Boca Juniors vs. Platense: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen a Boca Juniors como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Premier League.

Betsson: gana Boca Juniors (1,68) | empate (3,45) | gana Platense (5,35)

Inkabet: gana Boca Juniors (1,73) | empate (3,50) | gana Platense (5,50)

Doradobet: gana Boca Juniors (1,70) | empate (3,50) | gana Platense (5,50)

Meridianbet: gana Boca Juniors (1,68) | empate (3,28) | gana Platense (5,17)

Te Apuesto: gana Boca Juniors (1,69) | empate (3,40) | gana Platense (5,40).

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Platense?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Platense se jugará en La Bombonera, estadio ubicado en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El recinto fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 y tiene capacidad para 54.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina