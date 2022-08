Liverpool vs. Fulham, con Luis Díaz y Darwin Nuñez: ¿a qué hora juegan por la Premier League?

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Fulham EN VIVO? Los dirigidos por Jürgen Klopp, que se quedaron con las ganas de gritar campeón la temporada pasada, buscarán sus primeros tres puntos en condición de visitante este sábado 6 de agosto por la primera fecha de la Premier League 2022-23. El cotejo, que se jugará en el Craven Cottage a las 6.30 a. m. (hora peruana), contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN y Star Plus.

Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias en la web de La República Deportes, así como también los resultados de los partidos de hoy.

Liverpool vs. Fulham: minuto a minuto

Liverpool vs. Fulham: alineaciones confirmadas

Liverpool vs. Fulham: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Fulham ¿Cuándo juegan? Viernes 5 de agosto ¿Dónde? Craven Cottage ¿A qué hora? 6.30 a. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Tras derrotar al Manchester City por 3-1 y hacerse con el primer título de la temporada, Liverpool quedó más que listo para debutar en la siempre difícil Premier League. En esta oportunidad, los de Klopp jugarán en condición de visitante.

La gran sorpresa en los Reds es la posible aparición como titular de Darwin Núñez, el uruguayo que se ha ganado el corazón de los miles de hinchas del Liverpool con sus goles. Desde que debutó, el exjugador del Benfica ha sabido pagar con tantos su contratación y se espera que repita lo mismo en el fútbol inglés.

Además, el entrenador alemán contará también con el colombiano Luis Díaz y Mohamed Salah, quien renovó con los Reds.

¿A qué hora y cuándo juegan Liverpool vs. Fulham?

El partido entre Liverpool vs. Fulham se llevará a cabo este sábado 6 de agosto desde las 6.30 a. m. (hora peruana).

Perú: 6.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Colombia: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Paraguay: 7.30 a. m.

Chile: 7.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

Brasil: 8.30 a. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Fulham?

La transmisión del Liverpool vs. Fulham EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y la aplicación de streaming Star Plus.

Argentina: ESPN, Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: ESPN, Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus.

¿Cómo ver Liverpool vs. Fulham en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Liverpool vs. Fulham ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Fulham por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Fulham?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Fulham, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.