¿Qué le respondió Pedro García a Reynoso luego de ser mencionado en conferencia de prensa?

¡No se quedó callado! Luego de que el entrenador Juan Reynoso hiciera alusión al periodista deportivo Pedro Eloy García, tras abordar una pregunta hecha por el comunicador Martín Fernández en la conferencia de prensa de la selección peruana, la respuesta del conductor de “Al ángulo” no se hizo esperar.

¿Qué fue lo que dijo Pedro Eloy? Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, García, junto con los demás miembros del programa, se tomó con humor la mención del popular “Cabezón”, a quien posteriormente halagó por la forma en la que se presentó ante los hinchas de la Blanquirroja.

“A mí lo que me dio gusto fue ver ahí adelante a una persona feliz. Eso me transmitió hoy día el técnico de Perú. Una persona pletórica de estar ahí adelante, respondiendo preguntas, abiertamente, inteligentemente, midiendo palabras, pero siempre ofreciendo conceptos. Esto es lo valioso”, destacó el periodista.

“Esto me produjo una buena sensación, me dejó alegre también a mí, porque no estoy viendo ahí adelante, no a un personaje, llámese Reynoso o quien sea, medio preocupado o medio estresado, sino a una persona feliz y a mí me encanta verlo feliz a él”, añadió.

Asimismo, Pedro García señaló que el estado de ánimo del nuevo estratega de la selección muestra que se encuentra con buena disposición para trabajar y cómo podría influir esto en el desarrollo de la relación entre Reynoso y sus dirigidos.