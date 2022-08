Las 3 razones de por qué Juan Reynoso es un técnico ideal para la selección peruana

Juan Reynoso llegó a la Videna y asumirá el reto más grande de su carrera como entrenador: dirigir a la selección peruana. La contratación del ‘Cabezón’, como era de esperarse, generó división en la hinchada nacional. Algunos apoyaron el fichaje del estratega por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y otros se mostraron en contra.

No cabe duda que Ricardo Gareca dejó una gran huella en los fanáticos y ver a un nuevo DT en el banquillo de la Blanquirroja le costará aceptarlo a algunos. Es probable que otro sector popular también se muestre en contra de la designación del ex técnico de Cruz Azul porque no confían en el trabajo de un estratega peruano.

La última vez que un DT nacional tomó la posta de la selección peruana para disputar un proceso eliminatorio fue ‘Chemo’ Del Solar y el resultado de aquel equipo fue desastroso.

Sin embargo, entre tanta opinión dividida, te presentamos tres razones por las cuales Juan Reynoso es un entrenador ideal en estos momentos para la selección peruana.

Revive la conferencia de Juan Reynoso

Al igual que Gareca, Juan Reynoso conoce el medio local

Con la llegada de Juan Reynoso, la idea es continuar con el trabajo que ha realizado Ricardo Gareca en los últimos siete años. Uno de los factores por el cual el ‘Tigre’ fue llevado a la selección peruana es que ya tenía experiencia en el fútbol doméstico (tuvo un paso por Universitario en 2008).

Y el ‘Cabezón’, como sucesor del argentino en la Bicolor, es un relevo ideal porque ha vivido etapas como futbolista y director técnico en la primera división del Perú, y conoce al derecho y al revés lo que tiene y carece la infraestructura de nuestro balompié.

A esto hay que agregar que Juan Reynoso quemó etapas en su carrera, y pasó por equipos diferentes de acá y logró títulos con la ‘U’ (2009) y con Melgar (2015). A este último club lo ha ido a visitar en Arequipa por su participación en la Copa Sudamericana.

Juan Reynoso tomó el mando de la selección peruana tras la no continuación de Gareca. Foto: EFE

Logros internacionales que alaban el trabajo de Reynoso

Juan Reynoso no solo logró plasmar su éxito en el Perú, también lo hizo en el extranjero cuando le tocó dirigir hace pocos años en el fútbol mexicano.

El entrenador peruano logró sacar campeón al Cruz Azul en la Liga MX después de 23 años de sequía en el 2021. Curiosamente, la Máquina Cementera ganó su última copa cuando el ‘Cabezón’ formaba parte de plantel a mediados de los 90.

Además, obtuvo un segundo trofeo con el cuadro mexicano que fue el título de Campeón de Campeones 2020-2021 frente a León.

PUEDES VER: La FPF pasó del millonario sueldo que ganaba Gareca al modesto salario de Juan Reynoso

Juan Reynoso buscará clasificar al Mundial 2026 con la Bicolor. Foto: EFE

De jugador a DT de la selección: conoce el ambiente del vestuario de la Bicolor

Otra razón para considerar a Juan Reynoso como una alternativa ideal para tomar la selección peruana es que conoce la interna del equipo nacional.

Vivió todo tipo de situaciones cuando le tocó ser jugador, y la eliminación de la Copa del Mundo del 98. En esa época, la Blanquirroja quedó a un paso del Mundial.

La experiencia del ‘Cabezón’ en estas situaciones podría ayudar a los actuales integrantes de Perú para que no se desmotiven luego de no alcanzar el boleto a Qatar 2022. A esto, hay que sumar la presencia de Juan Carlos Oblitas, quien dirigió a Reynoso, y ahora los dos volverán a estar juntos buscando el pase a la cita mundialista del 2026.