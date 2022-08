La fecha en que Reynoso daría su lista de convocados y debutará con la selección peruana

Juan Reynoso fue presentado oficialmente este 3 de agosto como el nuevo entrenador de la selección peruana, y tiene la mira en clasificar al Mundial 2026. Durante su conferencia, el ‘Ajedrecista’ también señaló que no cree en los “borrones y cuenta nueva”, en referencia que si armaría un nuevo equipo.

Con esto se entiende que el estratega peruano mantendrá la base del equipo dejado por Ricardo Gareca; no obstante, con el paso del tiempo, lo irá modificando hasta tener su propio esquema definido. Mientras tanto, las dudas en los hinchas crecen, y muchos se preguntan cuándo sacará su primera lista de convocados.

Lista de convocados y debut de Reynoso con Perú

Para poder conocer esto, primero se tiene que considerar al próximo rival de Perú. Como se pudo saber hace unos meses, la selección peruana disputará un amistoso frente a México este 24 de septiembre en el estadio Rose Bowl. Ante esto, la lista de convocados debería salir a inicios del mismo mes .

¿Convocará a Guerrero y Farfán?

El exentrenador del Cruz Azul no descartó Paolo Guerrero y Jefferson Farfán de cara a las próximas eliminatorias. “Lo que hablaba al inicio de la conferencia, lo que marca si eres convocado o no, no es tu edad, es tu presente. No he tenido la suerte de hablar con Jefferson y Paolo, pero, si ellos están bien y recuperan su nivel, las puertas de la selección están abiertas” , dijo en su conferencia de presentación.

Juan Reynoso y su comando técnico

El ‘Cabezón’ volverá a estar acompañado de su confiable equipo de trabajo en esta nueva aventura; esta vez, en la selección peruana. Con ellos estuvo en México, donde lograron campeonar con Cruz Azul.