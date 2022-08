Melgar vs. Internacional: alineaciones confirmadas para el duelo por la Copa Sudamericana

Melgar recibe este jueves 4 de agosto a Internacional por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro dominó deberá sacar la mayor ventaja posible en el Estadio Monumental de la UNSA para ir de la mejor manera a Brasil.

Melgar vs. Internacional: alineaciones confirmadas

Melgar: Caceda, Ramos, Denemoustier, Lazo, Reyna, Orzán, Arias, Perez Guedes, Bordacahar, Cabrera y Cuesta.

Alineación del Rojinegro. Foto: Twitter/Melgar

Internacional: De Sousa; Edenilson, Wandelson, Carlos De Pena, Fabricio Bustos, Gabriel Girotto, Gabriel Mercado, Mauricio Magalhaes, Vittor Da Silva, Alexandre Zurawski, Rene.

Alineación confirmada del Colorado. Foto: Internacional

¿A qué hora juegan Melgar vs. Internacional?

Melgar vs. Internacional se jugará este jueves 4 de agosto a las 5.15 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal juega Melgar vs. Internacional?

En Perú, el Melgar vs. Internacional se podrá ver el partido por DirecTV Sports, ESPN y Star Plus. Para el resto de Sudamérica hispanohablante, el encuentro irá por la señal de Star Plus.

¿Dónde ver Melgar vs. Internacional ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Melgar vs. Internacional por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. También podrás ver el encuentro por Star Plus. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Melgar vs. Internacional?

El encuentro entre Melgar vs. Internacional se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa, Perú. El recinto fue inaugurado el 11 de noviembre de 1993 y tiene capacidad para 60.000 espectadores.