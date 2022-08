Juan Reynoso ya posa con la blanquirroja: máxima felicidad

Habemus director técnico. En el mismo salón de la Videna donde Ricardo Gareca realizaba sus conferencias de prensa durante los últimos siete años, ayer, Juan Reynoso fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol, con miras hacia la Copa América 2024 y el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026. El ‘Cabezón’, quien goza de experiencia nacional e internacional a nivel de clubes, ahora asumirá el reto más importante de su extensa carrera deportiva.

“Comprenderán que es un día importante para mí y para mi familia. Este es un sueño de vida. Estoy más que emocionado de tener hoy este cargo. Nos hemos quejado a través de los años de que hay cosas por replantear. Creo que es un buen momento para que, si todos sumamos, podamos hacer una reingeniería en todo lo que es nuestro fútbol”, señaló Reynoso.

“La parte racional por la que uno acepta dirigir a esta selección es por el momento individual y colectivo que tiene y porque las condiciones en la Videna están dadas para hacer un trabajo estable y con proyección. Me llamó mucho la atención lo que es el equipo como grupo, esa parte me terminó convenciendo. No creo en el borrón y cuenta nueva, creo que de lo que construyó el anterior cuerpo técnico con Ricardo a la cabeza, hay muchas cosas por rescatar. Esa parte de convencer al jugador está, el jugador peruano se la cree y afuera nos ven distintos”, destacó el estratega, quien viene de un ciclo exitoso en el Cruz Azul. Ahí gritó campeón del Clausura 2021, poniéndoles fin a 23 años sin títulos nacionales para la ‘Máquina Cementera’. “Creo que el jugador peruano se adapta cada vez más a la exigencia, a la alta competencia, pero para eso tiene que competir en ese nivel. Deberíamos acercarnos al nivel de ligas élite. Va a costar mucho, pero es mi mayor ilusión”, resaltó.

Al ser cuestionado sobre Gianluca Lapadula, referente en ataque durante la última etapa de la ‘Era Gareca’, el excapitán de la ‘Blanquirroja’ se deshizo en elogios. “Define con los dos perfiles, golpea, siempre está incomodando. Más allá de sus condiciones técnicas y tácticas, es un tipo que contagia. Es de esos delanteros que uno como defensa no quiere enfrentar. Ojalá se prolongue su buen presente”, manifestó el ‘Cabezón’. El nuevo líder rojiblanco aseguró, además, haber conversado con algunos integrantes de la ‘sele’. “Están con sed de revancha. Ellos lo pueden hacer en la cancha. Quieren una oportunidad para clasificar nuevamente al Mundial. A ellos sí les ha tocado vivir esa sensación, que debe ser una locura”, finalizó.

Prueba. Su primer partido será ante México, el próximo mes. Foto: captura FPF Play

“Encontrarás en nosotros el apoyo necesario”

Luego de unas palabras introductorias por parte de Agustín Lozano, el director general de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, le dio la bienvenida a Juan Reynoso como nuevo DT de la selección peruana. El ‘Ciego’, entrenador del ‘Cabezón’ en la selección peruana a fines de los años 90, se mostró emocionado y optimista de cara al futuro del combinado nacional. “Tengo una profunda alegría de presentar a Juan como director técnico de nuestra selección absoluta. Vas a tener el apoyo total de la gente de la FPF. Te irá bien, y si te irá bien, nos irá bien a todos nosotros. Encontrarás en todos nosotros el apoyo necesario para que tu trabajo se cumpla de la mejor manera posible”, señaló Oblitas.

Datos

Ganador. Reynoso fue campeón nacional con la ‘U’ (2015), Melgar (2015) y Cruz Azul (2021).

Opciones. “Si Farfán y Guerrero están bien, siempre tendrán las puertas abiertas”, afirmó.