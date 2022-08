Juan Reynoso solo sigue a un futbolista de la selección peruana en Instagram: ¿se olvidó del resto?

En un mundo donde prima más lo digital y las redes sociales son el pan de cada día, sorprende y mucho a cuántas y a quiénes siguen los famosos, jugadores de fútbol, entrenadores, entre otros. En este caso, hay una particularidad que ha llamado la atención y que tiene como protagonista principal al flamante entrenador de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso.

¿De qué se trata? El DT de la Bicolor parece que no es muy amigo de esta nueva tecnología o no le da mucha importancia, por lo que solo sigue a 20 usuarios, de los cuales solo uno es un futbolista de la selección mayor de fútbol . Para sorpresa de muchos, no se trata de ningún ‘peso pesado’ como muchos pensaban, sino todo lo contrario, es una de las nuevas apariciones en la Bicolor.

Como se pudo comprobar en el Instagram del popular ‘Cabezón’, el afortunado se trata de nada más y nada menos que Luis Abram, zaguero nacional que es habitual convocado (o lo era cuando dirigía Ricardo Gareca) y a quien tuvo entre sus filas en el Cruz Azul. El resto de personas que sigue son futbolistas de la Máquina Cementera y algunas instituciones, como la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y al propio conjunto azul.

Juan Máximo Reynoso solo sigue a un futbolista de la selección peruana. Foto: captura/Instagram

Juan Máximo Reynoso ya posa con la Blanquirroja

Tras arribar a nuestro país en la madrugada del último miércoles, Juan Máximo Reynoso fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la selección peruana en una ceremonia que se llevó a cabo en Videna.

En dicho lugar, el ‘Cabezón’ brindó sus primeras palabras y señaló que deberán trabajar todos juntos para poder lograr el objetivo, que es clasificar al Mundial 2026. Además, posó junto a su comando técnico que lo acompañará en esta nueva aventura.