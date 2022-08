¿A qué hora ver Olimpia vs. Sport Colonial EN VIVO por la Copa Paraguay 2022?

Olimpia vs. Sport Colonial EN VIVO se enfrentan en el estadio Manuel Ferreira, desde las 5.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (horario paraguayo), por la Fase Nacional de la Copa Paraguay 2022. La transmisión del encuentro irá por la señal de Tigo Sports+, pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE para este y otros partidos de hoy de La República Deportes, que te llevará el marcador actualizado, minuto a minuto, del cotejo.

Olimpia vs. Sport Colonial: ficha del partido

Partido Olimpia vs. Sport Colonial ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 4 de agosto ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú), 6.30 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Manuel Ferreira ¿En qué canal? Tigo Sports+

Olimpia, vigente campeón de la Copa Paraguay, inicia, este jueves, la defensa de su título desde la etapa de los 16.° de final frente al modesto Sport Colonial, en un choque inédito. Luego de una arranque irregular en el Torneo Clausura, el Decano busca dejar una mejor imagen en esta otra competencia.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, la ‘O’ se mediría ante Libertad, ganador del Apertura y con el cual tiene una revancha pendiente por el amargo 4-2 que le propinó en la segunda fecha del Campeonato de Primera División.

¿A qué hora juega Olimpia vs. Sport Colonial?

Paraguay: 6.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (viernes 5).

¿Qué canal transmite Olimpia vs. Sport Colonial?

En territorio paraguayo, la señal encargada de televisar este Olimpia vs. Sport Colonial será Tigo Sports+, canal que también pasa otros encuentros de la Copa Paraguay APF.

¿Dónde ver Olimpia vs. Sport Colonial por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Olimpia vs. Sport Colonial por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports y regístrate con tu número de cliente o descarga la aplicación Tigo Sports (solo en Paraguay). En caso no tengas acceso a ninguno de estos métodos, infórmate desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Olimpia quiere revalidar su corona en este torneo. Foto: Conmebol

Alineación probable de Olimpia vs. Sport Colonial

Olimpia: Olveira; Otálvaro, Zárate, Alcaraz, Torres; Silva, Gómez, Hernández; Quintana, Montenegro, González.

Estadio de Olimpia vs. Sport Colonial

El escenario de este compromiso será el estadio Manuel Ferreira, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Asunción, propiedad del Club Olimpia, con capacidad para 22.000 espectadores.