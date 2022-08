[En Vivo] Cagliari vs. Perugia, con Gianluca Lapadula: ¿dónde ver el partido por la Copa Italia?

Cagliari vs. Perugia EN VIVO se juega, este viernes 5 de agosto, a las 10.45 a. m. (hora peruana), por la primera ronda de la Copa Italia. El encuentro se jugará en Arena Cerdeña y tendrá la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Cagliari vs. Perugia: ficha del partido

Partido Cagliari vs. Perugia Fecha Viernes 5 de agosto Hora 10.45 a. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Arena Cerdeña

¿A qué hora ver Cagliari vs. Perugia EN VIVO?

La transmisión del cotejo entre Cagliari vs. Perugia EN VIVO empezará a partir de las 10.45 a. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 10.45 a. m.

Ecuador: 10.45 a. m.

Colombia: 10.45 a. m.

México: 10.45 a. m.

Venezuela: 11.45 a. m.

Bolivia: 11.45 a. m.

Chile: 11.45 a. m.

Argentina: 12:45 p. m.

Uruguay: 12:45 p. m.

Brasil: 12.45 p. m.

¿En qué canal ver Cagliari vs. Perugia EN VIVO?

El duelo por la Copa Italia entre Cagliari vs. Perugia EN VIVO se transmitirá a través de la plataforma de Star Plus en toda Sudamérica.

¿Cómo ver Cagliari vs. Perugia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Cagliari vs. Perugia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Cagliari vs. Perugia?

Para acceder a Star Plus y ver el Cagliari vs. Perugia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Cagliari vs. Perugia: últimos partidos

Cagliari 0-1 Perugia | Serie B | 14.3.2016

Perugia 0-0 Cagliari | Serie B | 27.10.2015

Cagliari 2-1 Perugia | Seria A | 05.2.2000

Perugia 3-0 Cagliari | Seria A | 18.9.1999

Cagliari vs. Perugia: posibles alineaciones

Cagliari: Radunović; Di Pardo, Altare, Goldaniga, Carboni; Makoumbou, Viola, Lella; Pereiro, Pavoletti, Lapadula.

Radunović; Di Pardo, Altare, Goldaniga, Carboni; Makoumbou, Viola, Lella; Pereiro, Pavoletti, Lapadula. Perugia: Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Iannoni, Onischenko, Angori; Melchiorri, Dembele.

¿Dónde juegan Cagliari vs. Perugia?

El encuentro entre Cagliari vs. Perugia se jugará en Arena Cerdeña, ubicado en la ciudad italiana de Cagliari. El recinto fue inaugurado el 10 de septiembre de 2017 y tiene capacidad para 16.416 espectadores.