Si el mercado de fichajes 2022 en el Brasileirao ya era una ‘locura’ con las incorporaciones realizadas por Flamengo directamente desde Europa (Arturo Vidal, Everton, Erick Pulgar); la verdadera ‘bomba’ llegaría por parte del Corinthians, exclub del peruano Paolo Guerrero, cuyo presidente admitió que lo ilusiona la posibilidad de incorporar nada menos que a Cristiano Ronaldo.

“Es verdad, sueño a lo grande. ¡Esto es el Corinthians! ¿No están Willian y Renato Augusto? En el fútbol todo es posible y tengo la obligación de dar lo mejor de mí para el Corinthians”, respondió Duílio Monteiro en conversación para el podcast Ulissescast, al ser consultado sobre si le interesaba tener a ‘CR7′ en su equipo.

La prensa europea lleva especulando, desde hace varias semanas, con el supuesto deseo del ‘Bicho’ de dejar Manchester United. Si bien el titular del Timao reconoció que, hasta ahora, no se había planteado un hipotético escenario en el cual contratara al luso, tampoco lo descarta por el reciente arribo de varias estrellas de renombre mundial a Sudamérica.

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United en el 2021. Foto: EFE

“¿Si es posible? No sé. No lo intentamos, no investigamos, no había tal posibilidad, pero lo estamos vigilando. Imagínate que, de repente, le apetece jugar en Brasil...”, agregó Monteiro.

Cristiano Ronaldo recibe críticas de su DT

Hace unos días, durante el amistoso ante Rayo Vallecano en Old Trafford, Cristiano y algunos de sus compañeros se fueron del estadio antes de que el partido finalizara. Esta actitud generó la molestia del entrenador Erik Ten Hag, quien criticó abiertamente a sus dirigidos.

“Ciertamente no lo apruebo. Esto es inaceptable. Para todo el mundo. Somos un equipo y hay que quedarse hasta el final”, refirió el estratega para el portal neerlandés Viaplay Sport.