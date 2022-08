Cristian Quintanilla, el ‘Poeta Loncco de los Temblores’ que le recita a Melgar

Cuando el pasado 12 de julio, un sismo de 5.4 grados de magnitud sacudió la región de Moquegua, Arequipa y Tacna, en la Ciudad Blanca se realizaba la presentación del cronograma de festejos por el 482 aniversario de fundación española de Arequipa, organizado por la municipalidad provincial.

En el preciso instante del movimiento telúrico, un adolescente declamaba poesía loncca , pero luego detuvo sus versos y resaltó que la región es una zona sísmica. La sorprendente reacción del jovencito fue muy comentada en las redes sociales, ya que, lejos de ponerse nervioso, impuso la tranquilidad y calma entre los asistentes.

“No se desesperen, pues, sean buenos arequipeños. ¿Los arequipeños acaso se levantan? No se despeguen del asiento que hace frío. A mí no me van a venir con temblores. No se preocupen, cinco segundos y ya pasó todo. Aquí seguimos nosotros”, exclamó en esa oportunidad.

El adolescente es Cristian Quintanilla Huillca de 13 años, a quien ahora lo han bautizado como el ‘Poeta de los Temblores’. Él es hincha del FBC Melgar y, en la previa del partido que disputó con Internacional de Brasil, compuso y declamó un poema loncco inspirado en el equipo dirigido por Pablo Lavallén.

“Las luces se van encendiendo, los corazones alborotados van latiendo y los hinchas ya están alentando porque el Dominó ya está jugando”, dice el poema.

Su poema loncco en honor a Melgar se ha vuelto tendencia en las redes sociales por la peculiaridad de los versos e ingenio del muchacho.