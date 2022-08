“A Presión Radio” cumple 1 año: la historia detrás del programa deportivo más exitoso en redes

“A presión radio” se ha convertido en uno de los programas deportivos más exitosos del Perú. La mesa conducida por Peter Arévalo, ‘Mister Peet’, e integrada actualmente por los periodistas Mauricio Loret de Mola y Gonzalo Núñez; y los exjugadores Carlos Galván, Aldo Olcese, Leao Butrón, Julinho y Marko Ciurlizza; congrega a miles de personas cada noche. Conoce en la siguiente nota la historia del show que alcanzó la cima sin necesidad de transmitirse en un medio tradicional y solo a través de redes sociales.

Los inicios de “A presión”

En una entrevista con el youtuber Carlos Orozco, Peter Arévalo reveló que la idea de “A presión” nació luego de que Fox fue comprado por ESPN, por lo que el programa “Fox sports radio”, en el que él trabajaba, fue cancelado. La idea no fue generada por el periodista, sino por el productor Carlos Álvarez: “ Un día me dijo para reunirnos y me habló de un proyecto de redes, porque parece que esto no va más ”.

El popular ‘Mister Peet’ contó que, en un inicio, no le convenció el proyecto, debido a que no conocía mucho del mundo digital: “ Carlos me llevó a la esquina de su barrio en Mirones, donde una señora que vendía alitas broster. Yo de redes no sabía nada, pero él me dijo que iba a funcionar, porque me dijo: ‘Todo lo que rebota de Fox en Argentina es tuyo’, y me convenció ”.

“A presión”, inicialmente, no se concibió como un programa de debate deportivo, sino como uno de entrevistas. Su primer video fue lanzado el 29 de enero de 2020 y se realizaron charlas con personajes como Flavio Maestri, Jaime Duarte, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, Julio César Uribe, entre otros. Además, el nombre salió de un juego de palabras con las iniciales AP de su apellido y su nombre (Arévalo Peter).

Foto: captura de "A presión"

Cambio de “A presión” con la pandemia

Con el inicio de la pandemia de la COVID-19, “A presión” cambió de formato: las entrevistas pasaron a ser virtuales y comenzaron con crónicas e historias antiguas de futbol. Este contenido no tuvo tanta pegada.

Todo cambió cuando comenzaron los programas en vivo. Esta idea nació de su productor Carlos Álvarez, quien se dio cuenta de que tenía pegada con la gente cada vez que aparecía en una transmisión de otro canal

“ Un día Carlos me contó que me vio en el programa de Erick Osores. ‘Ellos normalmente tienen 250 seguidores en vivo, cuando llegaste subió a 1.000 y pico y cuando te fuiste volvió a bajar. En vez de darle números a otros programas, porque no lo haces tú'. Yo dudaba porque iba a tener que hablar solo, pero hicimos la prueba y las transmisiones no bajaban de las 3.500 vistas ”, contó Arévalo.

En un inicio, las transmisiones fueron en su casa, hasta que apareció un estudio que les ofreció sus instalaciones a cambio de publicitar sus productos. De esta forma, la producción del programa mejoró y, debido a que contaban con mejores equipos de transmisión, surgió la idea de formar la mesa de “A presión radio”.

Foto: captura de "A presión"

¿Cómo se conformó la mesa de “A presión”?

La idea de “A presión radio” demoró en tomar forma, debido a que no llegaron a un acuerdo económico con la productora, la cual quería que el programa sea visto solo por suscripción pagada. Además, se cayeron, por diferentes motivos, algunos integrantes previstos como Gian Piero Díaz, Romina Lozano, Eddie Fleischman y Flavio Maestri

Peter Arévalo no se rindió y esperó la oportunidad, la cual llegó a mediados del año pasado. “ Un día el de marketing de una empresa que me patrocinaba me felicitó por el éxito de mi programa y me dijo que me apoyaría en cada proyecto que me proponga, entonces yo le dije que quería retomar la mesa de Fox Sports ”, relató.

La idea del periodista era retomar a Mauricio Loret de Mola y Julinho, con quienes compartió en “Fox sports radio”, y sumar referentes de Universitario y Alianza Lima: “Me reuní con mucha gente, quienes más cerca estuvieron fueron Roberto Martínez, Mauro Cantoro. Luego llamé a Leo (Butrón), quien a pesar de estar resentido porque lo había criticado el año anterior, aceptó”.

Así se fueron sumando más nombres, con Carlos Galván como el último en sumarse. “ Lo llamé y le comenté del proyecto, al inicio me dijo que no le interesaba, pero lo convencí diciéndole que necesitaba una voz que represente al hincha de Universitario y aceptó ”, narró.

Peter Arévalo con integrantes de "A presión". Foto: A presión/Facebook

El secreto de “A presión”

Uno de los factores que explican el éxito de “A presión” es la interacción con el público. Peter Arévalo lee y responde todos los comentarios que hace la gente, incluso cuando le hacen bromas subidas de tono, tanto a él como a sus panelistas. Es más, en algunas transmisiones en vivo los usuarios han pedido consejos en el amor o le han solicitado que cuente anécdotas vividas.