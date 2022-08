¡Juan Reynoso ya posa con la Blanquirroja! Agustín Lozano presentó oficialmente al DT de Perú

Juan Reynoso se reunió con Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas tras su llegada a la capital para asumir las riendas de la selección peruana. El popular ‘Cabezón’ se mostró contento durante la reunión previa a la conferencia de prensa y se le vio posando con la camiseta blanquirroja.

“Sé que no todos están de acuerdo con mi llegada. Tengo la intención de colaborar en todo sentido en la selección, pero me interesa aún más trabajar en menores. Es lo que más me mueve. Esto no es de una sola persona. Siento que falta creer en el fútbol”, indicó el extécnico de Cruz Azul durante sus primeras declaraciones para FPF Play.

Juan Máximo Reynoso se reunió con Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas. Foto: captura/FPF Play

Asimismo, Reynoso señaló que confía en el talento nacional y que llegar a la Bicolor es un sueño. “En este país hay mucho talento. No hacen falta herramientas para volver a momentos como en los setentas y ochentas . Estoy agradecido junto a mi familia. Es un sueño de vida. Ahora empiezan los hechos más que las palabras. Tienen en mí a alguien en quien confiar”, indicó.

¿Cuántos títulos ha ganado Juan Reynoso?

A lo largo de su trayectoria, Juan Reynoso ha conseguido varios logros en el fútbol peruano y mexicano. En 2007, ganó el Torneo Clausura con Bolognesi de Tacna. Además, fue campeón nacional con Universitario de Deportes en 2009 y con FBC Melgar en 2015. A nivel internacional, el ‘Cabezón’ obtuvo el título de la Liga MX 2021 con Cruz Azul

Reynoso brindará su primera conferencia de prensa

Este miércoles 3 de agosto se realizará la presentación oficial del ‘Cabezón’ como nuevo DT de la selección peruana. La rueda de prensa empieza a las 1.00 p. m. y se podrá ver desde la aplicación FPF Play. En La República Deportes también tienes la posibilidad de seguir las declaraciones del entrenador a través de una cobertura ONLINE minuto a minuto.