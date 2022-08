Juan Máximo Reynoso fue oficializado como nuevo técnico de la selección peruana por los altos mandos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y en su primera conferencia de prensa manifestó que Gianluca Lapadula es un delantero de temer y que como defensa no le gustaría enfrentar.

El delantero incaico asumió el papel de líder tras la ausencia de Paolo Guerrero en las Eliminatorias Qatar 2022 y pagó la confianza de Ricardo Gareca con goles. Junto a Christian Cueva y Pedro Gallese fueron determinantes para conseguir el repechaje mundialista.

Lo hecho por ‘Bambino’ no pasó desapercibido por nadie y menos para Juan Reynoso, quien llenó de elogios al atacante del Cagliari. “Sobre Gianluca Lapadula, más allá de sus condiciones técnicas y tácticas, es un tipo ganador que contagia. Yo como defensa me visualizo enfrentándolo y es de esos delanteros que, como defensa, no me gustaría enfrentar”, puntualizó.

Revive la conferencia de Reynoso

El experimentado técnico peruano Juan Máximo Reynoso dio una conferencia de prensa sobre el hecho de asumir el buzo de la Blanquirroja. Sigue AQUÍ la conferencia.