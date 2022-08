El día que Juan Reynoso casi se va a los ‘golpes’ con un jugador que se negó a seguir sus indicaciones

Tras muchas especulaciones y rumores, finalmente se pudo conocer que Juan Reynoso fue escogido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para ser el flamante entrenador de la Bicolor tras la no renovación de Ricardo Gareca. Durante su conferencia de prensa, el ‘Ajedrecista’ mostró interés en apoyar a las divisiones menores y al fútbol femenino, para así tener un balompié altamente competitivo.

Como muchos saben, Reynoso es un entrenador bastante exigente dentro del campo y busca que sus jugadores estén 100% comprometidos con el equipo para así ir logrando las metas y, como consecuencia, los objetivos. Lamentablemente, no todos los jugadores están dispuestos a acatar las indicaciones del peruano; incluso ya tuvo un episodio bastante fuerte durante su paso por Cruz Azul y con un viejo conocido de la selección peruana.

Durante sus últimos días como DT de la Máquina Cementera, el ‘Ajedrecista’ decidió no contar más con el jugador venezolano Rómulo Otero. Esto debido a que, según el medio El Universal, el estratega peruano le exigió más sacrificio en defensa al volante de la Vinotinto durante un partido ante el Chivas; algo con lo que no estuvo de acuerdo y no respondió en el campo.

PUEDES VER: Paolo Guerrero presentó una molestia y abandonó los entrenamientos del Avaí

Problemas en la interna

Tras el compromiso, la citada fuente menciona que hubo un fuerte cruce de palabras que pasó a empujones y casi estuvo al borde de los golpes. Sin embargo, el resto de la plantilla reaccionó para separarlos y desde ese momento, Reynoso optó por ‘borrar’ al venezolano del equipo.

¿Quién es Rómulo Otero?

Otero era habitual convocado para la selección de Venezuela y, de los seis goles que tiene, tres se los marcó a Perú. La primera vez fue en la victoria de la Vinotinto 3-2 por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. El segundo fue un golazo de tiro libre desde casi la mitad de la cancha para abrir el marcador en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Rusia 2018; sin embargo, los dirigidos en ese entonces por Ricardo Gareca lograron empatar el partido (2-2).

El más reciente se dio también en el proceso a Rusia y fue el 2-0 que la Blanquirroja volvió a igualar con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.