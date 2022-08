Juan Reynoso fue oficializado como el nuevo entrenador de la selección peruana. El popular ‘Cabezón’ asumirá su primer reto en una selección nacional tras 15 años al mando de clubes en Perú y en México. A pocas horas de la conferencia de presentación del ex DT de Melgar, el periodista Diego Rebagliati comparó las llegadas de los últimos dos entrenadores de la Bicolor. En ese sentido, consideró que Reynoso asume en una mejor posición el liderazgo de la Blanquirroja.

“El presente de Reynoso es mejor que el presente de Gareca cuando llegó en el 2015 a Perú. Ricardo venía de cinco años muy buenos en Vélez, pero de cuatro meses desastrosos en Palmeiras”, comentó en el programa Al Ángulo.

Asimismo, Rebagliati comentó que, si bien el exestratega de la ‘U’ llega mejor, es bueno que haya tenido momentos complicados durante su carrera.

“Haces el repaso de la carrera de Juan y te encuentras que en Aurich y en Cristal no le fue tan bien. Eso es bueno porque un técnico que siempre le fue bien no es lo ideal . Siempre un DT debe tener momentos o pasos complicados porque es ahí donde más aprende. El momento de Juan, que tuvo una salida de Cruz Azul claramente política y no por resultados, porque en su última temporada clasificó a la liguilla, es diferente. Es cierto que perdió en la última parte, pero venía de ser campeón”, indicó.

Finalmente, el panelista señaló que Reynoso tendrá que convivir con el recuerdo de Gareca , ya que no fue un paso cualquiera por la Blanquirroja.

“Queríamos que Gareca se quede por todo lo que hizo con la selección. Su trabajo será una permanente referencia para Reynoso, como le ha podido pasar a todos los técnicos que han ido a Melgar después de él. Eso es algo que Reynoso tendrá que vivir, con la constante comparación con Gareca, porque su paso fue bueno y es inevitable”, manifestó.

¿Cuándo es la conferencia de Juan Reynoso?

Este miércoles 03 de agosto se llevará a cabo la presentación oficial de Juan Máximo Reynoso, el nuevo entrenador de la selección peruana. La cita será en Videna a la 1.00 p. m.