Las 2 caras de la marcada relación de Juan Máximo Reynoso con la prensa

La relación del nuevo estratega de la selección, Juan Máximo Reynoso, con la prensa tuvo momentos extremos.

Uno de los hechos ocurrió en Arequipa, en noviembre del 2016, cuando los periodistas Fabricio Revoredo y Jonathan Bárcena fueron agredidos verbalmente por el entonces entrenador del FBC Melgar. La razón no era una respuesta a una pregunta incómoda, sino tomar fotos del DT a la salida del estadio de la UNSA.

“Ah ya, entonces cuando esté en la calle le voy a tomar fotos a tu madre y a tu hermana , a ver si les gusta también”, dijo Reynoso, y lanzó algunas groserías.

‘Pichanga’ con los periodistas

Con el precedente que la relación del periodismo con el excapitán de la selección no sería cordial y menos amistosa, Reynoso llegó en el 2019 a dirigir el entonces Real Garcilaso (Cusco FC). En la Ciudad Imperial el comportamiento del estratega fue diferente a lo que se tenía conocido.

Una de las políticas del comando técnico era la de atender todos los martes a la prensa, después de los entrenamientos . Más que una conferencia era un largo conversatorio entre periodistas y Juan Máximo Reynoso.

En esas conferencias se hablaban temas diferentes al funcionamiento o la actualidad del equipo que dirigía , como el profesionalismo en el fútbol peruano.

“Los clubes no solo deben dedicarse a la formación deportiva de los jóvenes, también deben trabajar el tema de la educación y darles la oportunidad de incluso estudiar una carrera, así tendremos un fútbol profesional”, comentó alguna vez.

La relación con el periodismo en Cusco fue cordial dentro de los parámetros establecidos, pues el DT no daba declaraciones fuera de los martes o después de cada partido.

“ Aquí tuvo otra actitud, claro no era lo que tenemos acostumbrado, había poca apertura, así que teníamos que aprovechar los martes para conversar de todo, incluso con ‘pichanga’ incluida”, recuerda el periodista deportivo Jaime Piñe.

En un acto sorpresivo, el comando técnico liderado por Reynoso retó a los periodistas a un partido de fútbol, donde el DT dejó el buzo y se vistió de corto para jugar con reporteros y camarógrafos.

“Recuerdo la patada que me dio, después de una jugada que le hice, fuera de eso nunca tuve problemas con el profesor (…) al final del partido me dio la mano y me felicitó”, agregó Piñe.

Hoy, Reynoso tuvo su primer acercamiento con la prensa peruana, como técnico de la selección nacional de fútbol. El DT mostró una actitud diferente a lo que solía sostener con los hombres de prensa.

“En la madurez he encontrado los matices, de repente en mis inicios era menos tolerante…”, dijo el estratega, quizá describiendo algo más que lo deportivo.