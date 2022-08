Juan Reynoso: ¿Qué dijo el nuevo entrenador de la selección peruana sobre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán?

Juan Reynoso fue presentando esta tarde como nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol para los próximos cuatro años. A través de una conferencia de prensa, el ‘Cabezón’ emitió sus primeras palabras como flamante estratega de la Bicolor. Habló sobre los jugadores que podrían ser convocados a la próxima eliminatoria, entre ellos Gianluca Lapadula. En esa línea, también fue consultado por Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Era muy evidente que una de las preguntas para el nuevo entrenador de la selección peruana iba a estar relacionada con la dupla Guerrero-Farfán. Por ende, a su fiel estilo, Juan Máximo respondió la consulta de un hombre de prensa sobre ello.

“Lo que hablaba al inicio de la conferencia, lo que marca si eres convocado o no, no es tu edad, es tu presente. No he tenido la suerte de hablar con Jefferson y Paolo, pero, si ellos están bien y recuperan su nivel, las puertas de la selección están abiertas”, enfatizó el DT de Perú.

Por otra parte, en la misa sala de prensa, Reynoso confirmó que ya hubo acercamiento con algunos jugadores de la Blanquirroja. “Con los que he hablado están con sed de revancha porque ellos sí lo pueden hacer en cancha; con sed de una nueva oportunidad y querer clasificar de nuevo a un Mundial porque a ellos sí les ha tocado vivir esa sensación, que debe ser de locura”.

Actualidad de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero

En torno a las recientes declaraciones de Juan Reynoso, la actualidad de Farfán y Guerrero no coinciden. El primero se encuentra lesionado y no juega un partido oficial desde noviembre del 2021. Por otro lado, su compadre acaba de volver a las canchas luego de un largo tiempo, con el Avaí de Brasil.