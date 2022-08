Las primeras palabras de Reynoso como DT de Perú: se refirió a los comentarios en su contra

Juan Reynoso fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección peruana con la mira puesta en el Mundial 2026. El ‘Ajedrecista’, que brindará una conferencia de prensa este 3 de agosto a la 1 p. m., dio unas primeras palabras y se refirió sobre los comentarios de los hinchas acerca de su llegada al banquillo blanquirrojo.

“Sé que no todos están de acuerdo con mi llegada. Tengo la intención de colaborar en todo sentido; e n la selección, pero me interesa aún más trabajar en menores. Es lo que más me mueve. Esto no es de una sola persona. Siento que falta creer en el fútbol”, inició así su discurso para FPF Play.

“En este país hay mucho talento. Nos hacen falta herramientas para volver a momentos como en los años 70 y 80. Estoy agradecido junto a mi familia. Es un sueño de vida. Ahora empiezan los hechos más que las palabras. Tienen en mí a alguien en quien confiar”, agregó.

¿Cuál fue el último equipo que dirigió Juan Reynoso?

Antes de ser anunciado como nuevo entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso estaba dirigiendo a Cruz Azul de México. El DT peruano sacó campeona a la Máquina Cementera en la temporada 2021 y rompió una sequía de 23 años sin títulos.

Equipos que dirigió Juan Reynoso

Bolognesi

Universitario

Juan Aurich

Sporting Cristal

Melgar

Puebla

Real Garcilaso

Cruz Azul.

¿Cómo ver la conferencia de Juan Reynoso EN VIVO?

Si quieres seguir todas las declaraciones del nuevo entrenador de la selección peruana, La República Deportes realizará una cobertura especial completamente GRATIS POR INTERNET.