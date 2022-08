HOY juegan Vélez vs. Talleres EN VIVO y EN DIRECTO | El conjunto de Linniers se medirá ante Talleres de Córdoba, este miércoles 3 de agosto por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022. El partido, que se jugará en el estadio José Amalfitani, está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión Fox Sports Argentina, ESPN y Star Plus para toda Sudamérica . También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Vélez Sarsfield y Tallares de Córdoba son dos de los tres equipos argentinos que se mantienen con vida en la siempre difícil Copa Libertadores. Recuerda que el resumen de este y todos los partidos de hoy lo encuentras en la web de La República Deportes.

Vélez vs. Talleres: ficha del partido

Partido Vélez vs. Talleres ¿Cuándo juegan? Miércoles 03 de agosto ¿Dónde? Estadio José Amalfitani ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿En qué canal? Fox Sports, ESPN y Star Plus

El cuadro de Linniers dio el gran golpe al dejar afuera del torneo continental al favorito de todos, River Plate. Los de Vélez lograron imponerse por la mínima en casa y empataron a cero en el Monumental, por lo que accedieron a los cuartos de final.

Por otro lado, Talleres de Córdoba logró clasificar a esta instancia tras eliminar a su compatriota Colón de Santa Fe. Empataron a uno en Córdoba y se impusieron 2-0 en condición de visitantes.

Cuándo y a qué hora juegan Vélez vs. Talleres

El partido entre Vélez vs. Talleres se llevará a cabo HOY, miércoles 3 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

En qué canal se transmitirá el Vélez vs. Talleres

La transmisión del Vélez vs. Talleres EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal FOX Sports para toda Argentina, así como también de ESPN y Star Plus para toda la región de Sudamérica.

Argentina: Fox Sports, Star+

Bolivia: ESPN 2, Star+

Brasil: Star+, ESPN 4

Chile: Fox Sports 1, Star+

Colombia: ESPN 2, Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+.

¿Cómo ver Vélez vs. Talleres en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Vélez vs. Talleres en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.