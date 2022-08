¿Qué canal transmite el partido The Strongest vs. Wilstermann por la liga boliviana?

¿Dónde ver The Strongest vs. Wilstermann? | Hoy, miércoles 3 de agosto, The Strongest y Wilstermann se enfrentarán por la segunda jornada de la Primera División de Bolivia 2022. El duelo comenzará a las 7.15 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz, Bolivia. Podrás seguir el minuto a minuto completamente gratis a través de La República Deportes.

The Strongest vs. Wilstermann: ficha del partido

Partido The Strongest vs. Wilstermann ¿Cuándo juegan? HOY, 3 de agosto ¿A qué hora? 7.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Hernando Siles (La Paz) ¿En qué canal? Tigo Sports Bolivia

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Wilstermann?

Bolivia: 8.15 p. m.

Perú: 7.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

Paraguay: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

Argentina: 9.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

¿Qué canal transmite The Strongest vs. Wilstermann?

Tigo Sports Bolivia será la señal encargada de llevar el The Strongest vs. Wilstermann. Conoce los canales a sintonizar y cómo seguir el minuto a minuto ONLINE GRATIS.

¿Qué canal es Tigo Sports EN VIVO?

Tigo Star (satélite): canal 1 (SD) y 8 (HD)

Tigo Star (cable): canal 100 (Tigo Sports HD), 717 (Tigo Sports 2 HD) y 718 (Tigo Sports 3 HD).

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO?

La programación del fútbol boliviano vía Tigo Sports también está disponible por internet. Para acceder a ella, debes ingresar a la página web oficial del canal, registrarte con tu número si eres cliente móvil Tigo o con tu correo electrónico si eres cliente hogar y seleccionar el partido que quieras ver.

¿Cómo ver The Strongest vs. Wilstermann ONLINE GRATIS?

Si deseas ver The Strongest vs. Wilstermann de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde juegan The Strongest vs. Wilstermann?

The Strongest vs. Wilstermann se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz, conocida plaza donde la selección boliviana hace de local en las eliminatorias sudamericanas.