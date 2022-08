[ESPN 2 EN VIVO] ¿A qué hora juegan Sao Paulo vs. Ceará por la Copa Sudamericana 2022?

Sao Paulo vs. Ceará EN VIVO se enfrentan en el estadio Morumbí por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. El encuentro arranca a las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora brasileña), vía ESPN 2. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el minuto a minuto, la recopilación en video de goles y el marcador actualizado.

Sao Paulo vs. Ceará: ficha del partido

Partido Sao Paulo vs. Ceará ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 3 de agosto ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Morumbí ¿En qué canal? ESPN 2

Choque de brasileños en la Sudamericana. El poderoso Sao Paulo, candidato a salir campeón en esta edición del torneo, recibe al sorprendente Ceará por el primer duelo en su llave de cuartos de final. Ambos clubes llegan invictos a este enfrentamiento.

En la ronda previa, el Tricolor no tuvo problemas para eliminar a la U. Católica de Chile con un contundente 8-3 en el marcador global. El albinegro, por su parte, tampoco pasó mayores apuros frente al The Strongest de Bolivia, al cual liquidó por 5-1 en el general.

¿A qué hora juegan Sao Paulo vs. Ceará?

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (jueves 4).

¿Qué canal transmite Sao Paulo vs. Ceará?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Conmebol TV

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2.

¿Cómo ver Sao Paulo vs. Ceará ONLINE?

La transmisión del Sao Paulo vs. Ceará por internet podrás seguirla desde Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Sao Paulo vs. Ceará

Sao Paulo: Thiago; Diego, Miranda, Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Wellington; Jonathan Calleri, Luciano.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis; Richardson, Richard - Lima, Vina, Stiven Mendoza; Cléber.

Últimos partidos de Sao Paulo vs. Ceará

Sao Paulo 2-2 Ceará | 28.05.22

Sao Paulo 1-1 Ceará | 14.10.21

Ceará 1-1 Sao Paulo | 27.06.21

Sao Paulo 1-1 Ceará | 10.02.21

Ceará 1-1 Sao Paulo | 25.11.20.

¿Dónde juegan Sao Paulo vs. Ceará?

El escenario de este cotejo será el estadio Morumbí, recinto deportivo con capacidad para más de 67.000 espectadores, propiedad del Sao Paulo Fútbol Club.