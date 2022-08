Melgar vs. Internacional: fecha, canal y hora del duelo por los cuartos de final de la Sudamericana

¿Cuándo juegan Melgar vs. Internacional EN VIVO? Este encuentro se llevará a cabo este jueves 4 de agosto a las 5.15 p. m., por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA y se podrá ver a través de las señales de DirecTV Sports, ESPN 2 y Star Plus. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Melgar vs. Internacional: ficha del partido

Partido Melgar vs. Internacional Fecha Jueves 4 de agosto Hora 5.15 p. m. Canal Directv Sports, ESPN 2 y Star Plus Lugar Estadio Monumental de la UNSA

¿A qué hora juegan Melgar vs. Internacional?

Melgar vs. Internacional se jugará este jueves 4 de agosto a las 5.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

Venezuela: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

¿Dónde ver Melgar vs. Internacional EN VIVO?

En Perú, el Melgar vs. Internacional se podrá ver el partido por DirecTV Sports, ESPN y Star Plus. Para el resto de Sudamérica hispanohablante, el encuentro irá por la señal de Star Plus.

Perú: DirecTV Sports, ESPN 2, Star Plus

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Argentina: ESPN 2, Star Plus

Bolivia: ESPN 2, Star Plus

Chile: ESPN 2, Star Plus

Colombia: ESPN 2, Star Plus

Ecuador: ESPN 2, Star Plus

Paraguay: ESPN 2, Star Plus

Uruguay: ESPN 2, Star Plus

Venezuela: ESPN 2, Star Plus

Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT.

¿Dónde ver ONLINE el partido entre Melgar vs. Internacional?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Melgar vs. Internacional por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. También podrás ver el encuentro por Star Plus. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Melgar vs. Internacional: últimos partidos

Melgar vs. Internacional: posibles alineaciones

Melgar : Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Martín Pérez Guedes, Alexis Arias, Walter Tandazo; Luis Iberico, Kevin Quevedo, Bernardo Cuesta.

: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Martín Pérez Guedes, Alexis Arias, Walter Tandazo; Luis Iberico, Kevin Quevedo, Bernardo Cuesta. Internacional: Daniel; René, Gabriel Mercado, Vitao, Fabricio Bustos; Wanderson, Carlos De Pena, Gabriel, Edenilson; Alexandre Alemao; Mauricio.

Melgar vs. Internacional: apuestas del partido

Melgar es el favorito para quedarse con el encuentro. Revisa las cuotas de tu casa de apuestas favorita.

Betsson: gana Melgar (2,38) | Empate (3,25) | Internacional (2,80)

gana Melgar (2,38) | Empate (3,25) | Internacional (2,80) Inkabet: gana Melgar (2,45) | Empate (3,20) | Internacional (3,00)

gana Melgar (2,45) | Empate (3,20) | Internacional (3,00) Doradobet: gana Melgar (2,45) | Empate (3,25) | Internacional (2,90)

gana Melgar (2,45) | Empate (3,25) | Internacional (2,90) Meridianbet: gana Melgar (2,38) | Empate (3,23) | Internacional (2,84)

gana Melgar (2,38) | Empate (3,23) | Internacional (2,84) Te apuesto: gana Melgar (2,50) | Empate (3,25) | Internacional (2,90).

¿Dónde juegan Melgar vs. Internacional?

El encuentro entre Melgar e Internacional se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa, Perú. El recinto fue inaugurado el 11 de noviembre de 1993 y tiene capacidad para 60.000 espectadores.

Programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana