Técnico de Cristiano Ronaldo mortificado por comportamiento del jugador: “Es inaceptable”

En el reciente amistoso contra Rayo Vallecano, Cristiano Ronaldo volvió a jugar un partido con el Manchester United. Aunque solo disputó 45 minutos, no pudo marcar gol y se retiró del estadio Old Trafford antes del final de los 90 minutos. Esta actitud dejó mortificado a su entrenador, Erik Ten Hag, quien no se reservó una opinión crítica por el gesto que tuvieron otros futbolistas, además del portugués.

“Más jugadores hicieron eso. Ciertamente no lo apruebo. Esto es inaceptable. Para todo el mundo. Somos un equipo y hay que quedarse hasta el final”, manifestó el técnico en entrevista con el portal neerlandés Viaplay Sport.

Pese a que la continuidad de ‘CR7′ en el conjunto de los diablos rojos estuvo en duda durante las últimas semanas, fue el mismo luso quien le pidió al estratega alinear como titular en el choque de práctica, según informó el diario As. Por ello, Amad Diallo, a quien el DT tenía planeado mandar desde el arranque, tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para ingresar precisamente por el ‘Bicho’.

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United en agosto de 2021. Foto: AFP

En pleno encuentro también se pudo apreciar cómo Ronaldo se mostraba poco receptivo a las indicaciones de Ten Hag para presionar a los futbolistas del conjunto español, un síntoma de la “relación poco fluida” entre ambos, de acuerdo con el diario Sport.

¿Cristiano Ronaldo seguirá en Manchester United?

A pocos días para el inicio de la nueva temporada en la Premier League y con contrato aún vigente, el goleador no ha arreglado su traspaso a algún otro club, aunque su intención sería dejar las filas del United, que en este 2022 jugará la Europa League. El delantero tendrá tiempo hasta fines de agosto para encontrar una oferta que lo convenza y permitir, además, que los de Old Trafford accedan a su venta.