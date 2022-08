Boca Juniors da por finalizada la negociación con una de sus figuras y un peruano podría reemplazarla

¿Un peruano más? El panorama en Boca Juniors no es el mejor y en los próximos meses podrían perder a una de sus figuras. Según reveló ESPN, las negociaciones entre el conjunto azul y oro y el portero Agustín Rossi no llegaron a buen puerto y el club no tiene la intención de realizar una nueva oferta de renovación.

“La postura de Boca Juniors es que la negociación ya se terminó. Del lado de Boca entienden que ya no hay chance de que Rossi venga arrepentido y termine aceptando la oferta original (…). Eso solo lo sabe Rossi, aunque Boca perciba que ya está terminada. De parte de Boca, la negociación la dan por concluida”, precisó el periodista Diego Monroig.

Asimismo, el comunicador mencionó que se podrían dar dos escenarios en los próximos días. “No descarto que el próximo sábado en la Bombonera, ante Platense, ataje ‘Javi’ García y que Boca se ponga en órbita para contratar un arquero”, detalló.

De ocurrir este último escenario, el nombre de Pedro Gallese podría volver a ser considerado en el vigente campeón del fútbol argentino. Recordemos que el citado medio reveló hace algunas semanas que el capitán de la selección peruana es una de las opciones que contemplan en el conjunto xeneize.

Gallese es uno de los candidatos para ir a Boca. Foto: captura Twitter @la12tuittera

Si bien remarcaron que el jugador del Orlando City es una alternativa, el Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme también tendría en carpeta al colombiano Andrés Mosquera (Independiente de Medellín), el argentino Nahuel Guzmán (Tigres de México) y el internacional uruguayo Sergio Rochet (Nacional de Uruguay).