Kimberly García será reconocida con la “Orden al Mérito de la Mujer” por el MIMP

Kimberly García León, bicampeona mundial de atletismo en Oregón 2022, será reconocida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con la “Orden al Mérito de la Mujer” tras conseguir dos medallas de oro en el evento deportivo internacional de fondismo.

La titular del MIMP, Diana Miloslavich Túpac, entregará esta distinción a la atleta huancaína por “sus logros obtenidos a nivel nacional e internacional como deportista en la disciplina de Atletismo”, según resoluciones ministeriales publicadas hoy en el Diario El peruano.

Kimberly García superó a la polaca Katarzyna Zdziebloy a la china Quieyang Shijie, quienes quedaron en el segundo y tercer lugar en las competencias de 25 y 35 kilómetros en marcha atlética en el Mundial de Oregón 2022. Foto: EFE

Cabe recordar que en la ciudad de Eugene, donde se desarrolló el último Mundial de Atletismo, Kimberly García superó con éxito las pruebas de 25 y 35 kilómetros en marcha atlética con tiempos de 1 hora 26 minutos y 58 segundos (récord nacional) y 2 horas 39 minutos y 16 segundos (tercera mejor marca en la historia de este deporte).

La fondista peruana ha recibido diversas distinciones de entidades públicas y privadas por lo conseguido en Oregón; sin embargo, este reconocimiento tiene otro motivo particular, ya que el Ministerio de la Mujer también le entregará la “Orden al Mérito de la Mujer” con el fin de motivar “a las mujeres a participar en los diferentes ámbitos del deporte, contribuyendo de esta manera con la eliminación de barreras para la igualdad de género”.

Voz en alto

Kimberly García León ha sido protagonista durante las últimas semanas por su bicampeonato mundial de atletismo, pero también ha sido una enfática defensora de las condiciones adecuadas que el Estado debe brindar a todos los deportistas peruanos.

“Las infraestructuras en Huancayo no son aptas para los deportistas; si bien es cierto hay un centro de alto rendimiento, pero en realidad no lo es, ya que es un estadio que está adaptado. Hay cuartos, comedores, pero está adaptado, no es un centro de alto rendimiento como tal”, dijo Kimberly en un evento donde se le entregó una camioneta por sus logros deportivos.

Además, la deportista huancaína reveló que urgen espacios adecuados en la ciudad donde vive para que los atletas puedan cuidar su estado físico, ya que donde entrenan actualmente es peligroso y están expuestos a lesiones, tal cual le pasó a ella.