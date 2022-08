¿Por qué Raúl Ruidíaz se volvió tendencia tras la designación de Juan Reynoso en la selección?

No guardan buenos recuerdos. La FPF hizo oficial la contratación de Juan Máximo Reynoso como nuevo entrenador de la selección peruana y esto provocó diversas reacciones. Si bien antes de su llegada hubo algunos detractores, tras el anunció de la entidad los hinchas en redes sociales manifestaron su parecer y, para sorpresa de muchos, el nombre de Raúl Ruidíaz se volvió tendencia.

A través de un comunicado en Twitter, la Blanquirroja informó que el extécnico de Cruz Azul asumirá la dirección de la Bicolor y su presentación se realizará este miércoles 3 de agosto en conferencia de prensa. “¡De capitán a seleccionador! Juan Reynoso es el flamante entrenador de nuestra selección peruana con el objetivo puesto en la Copa del Mundo 2026″, se lee en la publicación.

Ante lo acontecido, muchos aficionados reaccionaron en las redes y recordaron el pasó de la ‘Pulga’ por el combinado nacional. Cabe recordar que el ‘Tigre’ Gareca dejó de contar con el goleador de la MLS en el tramo final de las pasadas eliminatorias y algunos se mostraron en contra de que el ‘Cabezón’ le dé una nueva oportunidad.

Raúl Ruidíaz fue uno de los jugadores más resistidos por la hinchada en la era Ricardo Gareca. Foto: AFP

“Ruidíaz no es jugador para la selección, deberías pedirle que potencie a los jóvenes delanteros que están saliendo”, “Si convoca a Ruidíaz ya empezó mal, no debería regresar por el pésimo nivel que mostró y por rechazar una convocatoria de la selección. Por eso Gareca no lo llamo más. Veremos quienes son los verdaderos argolleros”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

Sin embargo, no todos cuestionaron al atacante del Seattle Sounders. “La Copa América (2024) es el lugar donde se deben mostrar los que quieren ser titulares en las eliminatorias. Ruidíaz puede aprovechar su, tal vez, última oportunidad y estar con Valera y Lapadula en la Copa”, mencionaron.

Cabe resaltar que Reynoso conoce muy bien a Ruidíaz. El estratega de 52 años contó con el artillero en la campaña del 2009 y lograron levantar el título nacional con Universitario luego de imponerse en una recordada final ante Alianza Lima en el Monumental.