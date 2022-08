[FOX Sports, En Vivo] Vélez Sarsfield vs. Talleres: ¿cómo ver el partido por la Copa Libertadores?

Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba se enfrentan este miércoles 3 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana) por los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores 2022. Este duelo se disputará en el estadio José Amalfitani y será transmitido por la señal de Fox Sports Argentina. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba: ficha del partido

Partido Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba ¿Cuándo juegan? Miércoles 3 de agosto ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Fox Sports Argentina y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio José Amalfitani

Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba: posibles alineaciones

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Matías De los Santos, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Santiago Cáseres; Luca Orellano, Walter Bou, Lucas Janson; Lucas Pratto.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Alan Franco, Rodrigo Villagra, Christian Oliva, Matías Godoy o Matías Esquivel; Diego Valoyes y Federico Girotti.

¿A qué hora juegan Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba?

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba?

El duelo entre Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba será transmitido por la señal de Fox Sports Argentina y Star Plus para todo el territorio sudamericano.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba?

Para acceder a Star Plus para ver el Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba?

El duelo entre Vélez Sarsfield vs. Talleres de Córdoba tendrá lugar en el estadio José Amalfitani, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.