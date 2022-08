Nacional vs. Goianiense, con Luis Suárez: ¿a qué hora juegan por la Copa Sudamericana 2022?

HOY Nacional vs. Goianiense EN VIVO y EN DIRECTO, con Luis Suárez, se verán las caras este martes 2 de agosto por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. El ‘Pistolero’ podría hacer su debut con el Bolso en el Gran Parque Central desde las 5.15 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, ESPN y la plataforma Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

La gran expectativa en este encuentro estará en el posible debut de Luis Suárez con la camiseta de Nacional, quien regresa a su casa tras un paso exitoso por el Viejo Continente. Incluso se reveló que el ‘Pistolero’ estaría en el banco de suplentes.

Nacional vs. Goianiense: ficha del partido

Partido Nacional vs. Goianiense ¿Cuándo juegan? Martes 2 de agosto ¿Dónde? Gran Parque Central ¿A qué hora? 5.15 p. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports; ESPN y Star Plus

Si bien todos estarán expectantes a lo que pueda realizar Luis Suárez, Nacional llega muy golpeado ante el Goianiense, pues cayó 2-1 ante Deportivo Maldonado en el debut del clausura del campeonato uruguayo.

Pese a este traspié, el Bolso buscará iniciar de la mejor manera en el torneo internacional. Cabe resaltar que el cuadro oriental llegó a estas instancias tras vencer a Unión de Santa Fe, mientras que Goianiense lo hizo tras eliminar a Olimpia.

¿Cuándo y a qué hora juegan Nacional vs. Goianiense?

El partido entre Nacional vs. Goianiense por la Copa Sudamericana 2022 se llevará a cabo HOY, martes 2 de agosto, desde las 5.15 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación de tu país.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

¿Jugará Luis Suárez en el Nacional vs. Goianiense?

La última vez que Luis Suárez jugó fue el pasado 22 de mayo, en la victoria del Atlético Madrid ante Real Sociedad por 2-1. En ese encuentro, entró a los 86 minutos, y desde entonces no ha podido completar 90.

Debido a su lesión en la rodilla, el ‘Pistolero’ se perdió la gira de su selección y pasó sus vacaciones en Ibiza junto a su familia y la de Lionel Messi. Pese a todo esto, algunos medios uruguayos señalan que Suárez podría estar en el banco de suplentes ante Atlético Goianiense y, además, debutar en la Copa Sudamericana.

¿En qué canal ver Nacional vs. Goianiense?

La transmisión del Nacional vs. Goianiense EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal DirecTV Sports, ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo ver Nacional vs. Goianiense en DirecTV Sports?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Nacional vs. Goianiense en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Nacional vs. Goianiense ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Nacional vs. Atlético Goianiense por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posible formación de Nacional vs. Goianiense

Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Candido; Alfonso Trezza, Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Diego Zabala; Diego Fagundez y Emanuel Gigliotti.

Posible formación de Goianiense vs. Nacional

Ronaldo; Marques dos Santos, Wanderson, Edson, Junio da Silva; Wellington Rato, Marlon Freitas, Gabriel Baralhas, Jorginho, Peglow; Ricardinho.