El desarrollo del partido estelar de la quinta jornada no fue ninguna sorpresa. El Cristal vs. Alianza Lima, duelo que enfrentaba al primer lugar de la tabla acumulada y al puntero del Torneo Clausura, respectivamente, iba a ser parejo. Demasiado parejo. Los dos mejores equipos del momento tenían mucho por ofrecer desde lo futbolístico y, de hecho, lo ofrecieron, pero el 0-0 no se movería por nada del mundo. Cerveceros y blanquiazules empataron sin goles en el Estadio Nacional y vieron sus rachas de triunfos consecutivos —siete para los de Roberto Mosquera y cuatro para los de Carlos Bustos— terminar.

La igualdad entre ambos, en este caso, tuvo un responsable directo. ¿Su nombre? Franco Saravia. En su octavo encuentro atajando en primera división, el arquero victoriano de 23 años tapó, absolutamente todo, lo que remataron los celestes. En el primer tiempo, el ‘32′ voló para detener un tiro colocado de Hohberg y, en la parte complementaria, detuvo lo humanamente imposible. En la misma jugada, impidió tres gritos de gol. Ávila, Loyola y Yotún sufrieron al confiable reemplazante de Ángelo Campos.

“Yo trabajo toda la semana para poder sacar esas pelotas. Es importante eso. Tener esas atajadas hoy ayudó bastante al equipo. Es esfuerzo fue de todos, igual”, señaló Saravia luego de recibir el reconocimiento de sus compañeros dentro del campo de juego. Yoshimar Yotún, quien tuvo minutos en Cristal tras casi un mes fuera por lesión, atribuyó el 0-0 a la falta de gol celeste. “Nos faltó un poco de eficacia los últimos metros, pero el equipo creó, que eso es importante. Somos un equipo que crea mucho. El tema de la definición vamos a ir mejorando”, declaró el segundo jugador con más partidos en la historia de la selección peruana.

Alianza cerrará la fecha en el primer lugar del Clausura, con 13 unidades, mientras que Cristal se ubica tercero con 10 puntos. Si César Vallejo gana hoy, pasarían al cuarto puesto.

En los otros cuatro duelos de la jornada dominical, Alianza Atlético derrotó 2-1 a Carlos Stein en Sullana, Mannucci igualó sin goles con Cantolao en Trujillo, Grau superó 1-0 a la San Martín en Bernal y ADT se impuso por la mínima (1-0) sobre Binacional en Tarma. Hoy se completará el calendario con el Boys vs. Vallejo.

