Osores sale en defensa de Juan Reynoso tras críticas de Liberman: “No es un retroceso”

Semanas de cambios en la FPF. Tras la salida de Ricardo Gareca de la Bicolor, Juan Reynoso sería el principal candidato para asumir la dirección técnica de la selección peruana de fútbol. El exestratega de Cruz Azul está sin equipo y sería del gusto de Juan Carlos Oblitas y de los principales directivos de la federación.

Ante los rumores de su llegada, el periodista argentino Martín Liberman señaló que el arribo del extécnico de Universitario sería “una involución para el fútbol peruano”. Estas declaraciones no han caído bien entre los comunicadores nacionales. Recientemente, uno de los que se manifestó fue Erick Osores, quien lo considera ideal para el puesto.

“ Hay altas posibilidades de que Juan Reynoso sea el nuevo director técnico de la selección peruana . Es cierto que Gareca deja la valla muy alta, pero más allá de eso, lo que deja es un estilo, un grupo de jugadores y una identidad. Esto no debe ser desaprovechado por el técnico que venga a reemplazarlo. Reynoso tendrá que venir a poner su firma o hacer los cambios que sean necesarios para que se adapte a su propuesta”, manifestó en ESPN.

Asimismo, el conductor de Fútbol en América señaló que pasar de Gareca a Reynoso no es una situación que obedece al azar, sino un posible acierto.

“Si es Juan Reynoso, que todo hace pensar que así va a suceder, yo estoy de acuerdo, porque no es un retroceso ni un improvisado. Viene de ser campeón en México. No es un técnico que no se encuentre al nivel, dirige desde hace más de 13 años. Lo que no tiene es experiencia en selección, pero Gareca tampoco la tenía. Con buena muñeca puede hacer un equipo competitivo”, finalizó.