[DirecTV Sports y ESPN] Nacional vs. Atlético Goianiense: ¿cómo ver el partido por la Copa Sudamericana?

Nacional vs. Atlético Goianiense se enfrentan EN VIVO este martes 2 de agosto desde las 5.30 p. m. (hora peruana) por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. Este duelo se disputará en el estadio Gran Parque Central y será transmitido por la señal de DirecTV Sports y ESPN. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Nacional vs. Atlético Goianiense: ficha del partido

Partido Nacional vs. Atlético Goianiense ¿Cuándo juegan? Martes 2 de agosto ¿A qué hora juegan? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? DirecTV Sports y ESPN ¿Dónde juegan? Estadio Gran Parque Central

Nacional vs. Atlético Goianiense: posibles alineaciones

Naciona l: Sergio Rochet, Leandro Lozano, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido, Felipe Carballo, Diego Rodríguez, Diego Zabala, Alex Castro, Emmanuel Gigliotti y Franco Fagúndez.

l: Sergio Rochet, Leandro Lozano, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido, Felipe Carballo, Diego Rodríguez, Diego Zabala, Alex Castro, Emmanuel Gigliotti y Franco Fagúndez. Atlético Goianiense: Ronaldo, Hayner, Edson, Ramon, Jefferson da Silva, Airton Santos Sousa, Marlon Freitas, Shaylon, Gabriel Baralhas, Wellington Rato y Diego Churín.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Atlético Goianiense?

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Atlético Goianiense?

El duelo entre Nacional vs. Atlético Goianiense será transmitido por la señal de DirecTV Sports y ESPN para todo el territorio sudamericano.

¿Qué canal es DirecTV?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Nacional vs. Atlético Goianiense por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Nacional vs. Atlético Goianiense por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Nacional vs. Atlético Goianiense?

El encuentro entre Nacional vs. Atlético Goianiense se disputará en el estadio Gran Parque Central, ubicado en la ciudad de Departamento, Uruguay.