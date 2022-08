Árbitro de Copa Perú podría perder el ojo izquierdo tras ataque durante partido en Cusco

Un grupo de irracionales hinchas dejaron seriamente comprometido el ojo izquierdo del árbitro, Elber Zavala Cáceres, quien podría perder parte de la visión. Los hechos ocurrieron en el estadio municipal de Yanatile en la provincia de Calca el último domingo al promediar las 5.15 p.m.

Momentos de zozobra vivieron el juez y sus asistentes que dirigieron el partido por la etapa departamental de la Copa Perú, entre Defensor Yanatile y Deportivo Municipal de Ccatca. Al finalizar el encuentro fueron abordados por decenas de hinchas del equipo local que arremetieron a golpes contra el juez principal. Policías trataron de controlar el tenso momento, pero un grupo de sujetos logró acercarse al árbitro y agredirlo.

“Existen antecedentes en esa localidad sobre actos y jugadores inmersos en hechos violentos, pedimos el resguardo pertinente; sin embargo, solo había cuatro policías” declaró el agraviado a La República.

De acuerdo a lo manifestado por la víctima, se tiene identificados a los presuntos agresores, quienes serían hinchas e incluso dirigentes del equipo de Yanatile .

“Fueron momentos muy tensos, había un hombre robusto que no me permitía salir de la aglomeración, es cuando caí al piso y empezaron ‘a darme de alma’, en ese momento pensé que no me dejarían”, agregó mortificado.

Sobre su estado de salud, comentó que fue diagnosticado con traumatismo, hematomas, edema macular y baja visión en el ojo izquierdo. Además, recibió un descanso médico de once días. Por lo tanto, podría perder la vista y se perjudicaría su carrera como árbitro .

Zavala Cáceres realizó las denuncias correspondientes y aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias para crear un precedente.