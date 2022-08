¿A qué hora juega Nacional vs. Goianiense por la Copa Sudamericana y cómo verlo EN VIVO?

Nacional vs. Goianiense EN VIVO chocan este martes 2 de agosto por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. El Bolso continúa su camino hacia un nuevo título en el Gran Parque Central. Revisa a qué hora juegan y todos los detalles de un compromiso que tendrá transmisión de ESPN y DirecTV Sports, así como la mejor cobertura ONLINE en La República Deportes.

El conjunto uruguayo, que llegó a esta instancia tras superar en octavos al Unión de Santa Fe argentino, viene de caer en su debut por el Clausura local ante Deportivo Maldonado por 2-1. Aunque hace poco presentaron a Luis Suárez como su nuevo fichaje, es poco probable que vea acción esta vez. El rival, Goianiense, dejó atrás por penales a Olimpia en octavos y llega de caer 4-1 ante Flamengo por el Brasileirao.

PUEDES VER: Juan Reynoso tendría acuerdo con la FPF para ser el nuevo entrenador de la selección peruana

Nacional vs. Goianiense: ficha del partido

Partido Nacional vs. Goianiense ¿Cuándo juegan? Martes 2 de agosto ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Gran Parque Central, Montevideo ¿En qué canal? ESPN, DirecTV Sports

Nacional eliminó a Unión en los octavos de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

¿A qué hora juega Nacional vs. Goianiense?

El encuentro Nacional vs. Goianiense por la Copa Sudamericana inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 5.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 12.15 a. m. (miércoles 3).

PUEDES VER: Boca Juniors estaría en busca de un peruano para sustituir a una de sus figuras

¿Qué canal transmite el partido Nacional vs. Goianiense?

Dependiendo del país, podrás ver el partido Nacional vs. Goianiense EN VIVO en los siguientes canales:

Perú: ESPN, DirecTV Sports

Uruguay: ESPN, DirecTV Sports

Colombia: ESPN 2, DirecTV Sports +

Ecuador: ESPN 2, DirecTV Sports +

Venezuela: ESPN 2, DirecTV Sports +

Paraguay: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN 2, DirecTV Sports +

Argentina: ESPN, DirecTV Sports

Brasil: CONMEBOL TV

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español

España: DAZN.

Goianiense dejó atrás a Olimpia en los octavos de final. Foto: AFP

¿Dónde ver Nacional vs. Goianiense EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por streaming de este cotejo por la Copa Sudamericana irá por Star Plus y DirecTV GO. Adicionalmente, podrás ver todas las incidencias del Nacional vs. Goianiense EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Nacional vs. Goianiense: alineaciones probables

Nacional: Rochet; Lozano, Coelho, Marichal, Camilo; Rodríguez, Carballo, Zabala; Trezza, Gigliotti y Fagúndez.

Goianiense: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson Felipe o Klaus, Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Peglow, Ricardinho y Wellington Rato.

¿Dónde se jugará el partido Nacional vs. Goianiense?

El compromiso Nacional vs. Goianiense por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará en el Gran Parque Central, hogar del conjunto tricolor con capacidad para 34.000 espectadores, ubicado en el barrio La Blanqueada de Montevideo (Uruguay).