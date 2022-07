¿Se va o se queda? Lo que se sabe de la situación de Alex Valera en Universitario

Universitario de Deportes cayó 1-0 ante Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. En este duelo, Alex Valera no estuvo presente en la convocatoria del cuadro crema debido a la disputa que mantiene con la dirigencia por su posible salida al extranjero.

Ante ello, el técnico Carlos Compagnucci brindó una conferencia de prensa para hablar de la situación del atacante nacional y se mostró resignado por la posibilidad de que se quede en el club de Ate.

“Alex Valera es tan importante como lo era antes que se vaya. Es un futbolista que estaba en nuestro plantel y aportaba con goles al equipo. Nosotros tenemos que seguir adelante. Los que lo han reemplazado, de momento, lo han hecho bien. El gol no es solo de un futbolista en especial, sino del equipo. Hemos creado situaciones, no la metimos. Con el tema Valera me parece que es dar vuelta en lo mismo”, declaró.

Sin embargo, aún no existe una comunicación oficial por parte de la institución merengue acerca del futuro del futbolista de la selección peruana. En los próximos días podría haber más novedades sobre este tema.

¿Por qué Alex Valera no juega en Universitario?

Recordemos que Alex Valera no es tomado en cuenta en Universitario de Deportes desde hace tres fechas. El cuerpo técnico decidió no incluirlo en la lista de convocados después de que el delantero mostrara su deseo de dejar el cuadro crema para jugar en el extranjero.

El atacante nacional tendría una importante propuesta del Al-Fateh SC de Arabia Saudita. No obstante, la directiva de la escuadra estudiantil estaría en contra de vender al artillero a estas alturas del año, ya que no podría incorporar un futbolista para reemplazarlo.