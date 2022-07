Luis Suárez, de ‘forrarse’ millones en Europa al modesto salario que tendrá en Nacional

Luis Suárez ya llegó a Nacional para disputar el torneo uruguayo y la Copa Sudamericana con el equipo de sus amores. El ‘Pistolero’ jugará con el club que lo formó y pasará a ganar un salario totalmente diferente a lo que percibía en Europa.

Después de bastante tiempo de espera y de una campaña en redes sociales que promovieron los hinchas del Bolso, el futbolista de 35 años llegó a su país, pero algunos se estaban preguntando cuánto percibiría el flamante refuerzo del cuadro uruguayo.

El presidente de Nacional se encargó de responder esa incógnita sin revelar el monto exacto que se le ofreció a Luis Suárez, asegurando que su paga no representa un riesgo para el club.

El 'Pistolero' será presentado en el Gran Parque Central ante los hinchas del Bolso. Foto: Nacional/Twitter

“Viene por un sueldo de un jugador del plantel. Nacional no hipoteca nada ni pone nada en riesgo por traer a Suárez, que ha tenido una grandeza muy grande en ese sentido. Suárez a Nacional no le cuesta más que un sueldo. Para que vean no solo lo que dejó de ganar, sino por lo que viene acá. Más allá de que implica un desafío muy grande en términos de seguridad y administración, tengo claro que todo lo que venga será bueno”, expresó José Fuentes.