Boca Juniors vs. Patronato EN VIVO: ¿dónde y cómo ver el partido ONLINE?

Boca Juniors vs. Patronato EN VIVO se miden hoy domingo 31 de julio por la fecha 11 de la Liga Profesional 2022. El Xeneize y el Rojinegro buscan escalar posiciones en un duelo a jugarse en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, desde las 4.00 p. m. de Perú y 6.00 p. m. de Argentina, con transmisión de ESPN, TNT Sports y Fútbol Libre; así como la mayor cobertura ONLINE en La República Deportes.

La victoria sobre Estudiantes, en la fecha anterior, le da a Boca algo de optimismo para lo que viene. Hugo Ibarra aún no puede contar con el ‘Pipa’ Benedetto, quien está lesionado, y recurriría nuevamente a Luis Vásquez. Del otro lado, Patronato llega de caer 2-1 ante Barracas Central tras dos victorias seguidas; las grescas en dicho duelo llevaron a la suspensión del jugador Nicolás Castro y del DT Fernando Sava.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Patronato?

El compromiso Boca Juniors vs. Patronato por la Liga Profesional empieza en las siguientes horas, según tu ubicación:

Perú: 4.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 11.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Patronato?

Los siguientes canales se encargarán de transmitir el partido Boca Juniors vs. Patronato EN VIVO para cada país:

Perú: ESPN

Argentina: TNT Sports

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Venezuela: ESPN

Bolivia: ESPN

Paraguay: ESPN

Chile: ESPN

Uruguay: ESPN

Brasil: ESPN 4

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Italia: SportItalia.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Patronato EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por streaming de este partido de la Liga Profesional 2022 irá por TNT Sports Go en Argentina y por Star Plus en el resto de Latinoamérica. También puedes ver todas las incidencias del Boca Juniors vs. Patronato EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Patronato en Fútbol Libre?

Para ver el Boca Juniors vs. Patronato EN VIVO por Fútbol Libre, sigue estos pasos:

Entra a futbollibre.online

Busca Boca Juniors vs. Patronato en la lista de partidos

Pulsa uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Fútbol Libre por internet gratis?

Desde tu navegador, escribe esta dirección: futbollibre.online. Una vez allí, verás la lista con los cotejos del día; ubica el que quieras y escoge uno de los links que saldrán en pantalla.

Alineación posible de Boca Juniors vs. Patronato