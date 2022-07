HOY Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO: duelo de invictos en el estadio Nacional

HOY Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO EN DIRECTO | Celestes y blanquiazules se verán las caras HOY, domingo 31 de julio, desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Nacional por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. La transmisión estará a cargo del canal GolPerú, pero podrás encontrar todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Partidazo de invictos. Los dos únicos equipos que no han perdido en lo que va del clausura protagonizarán el duelo más apasionante de la quinta fecha en el estadio Nacional. Los blanquiazules son punteros con 12 puntos. En tanto, los celestes están ubicados en el tercer lugar con 9 unidades debido a que ya descansaron.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO 09:08 Mensaje de Alianza Lima Los blanquiazules no se quedaron atrás y también publicaron un mensaje a través de sus redes sociales. FOTO: Twitter/Alianza Lima. 09:06 Mensaje de Sporting Cristal Los celestes ya palpitan lo que será el duelo ante los blanquiazules, de esta tarde en el estadio Nacional. FOTO: Twitter/Sporting Cristal. 08:58 ¡Bienvenidos a la previa! Este domingo 31 de julio, Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán un partidazo en el estadio Nacional. Ambos se encuentran invictos en el Torneo Clausura con 3 y 4 victorias consecutivas, respectivamente. En tanto en la tabla acumulada, los celestes tienen 47 unidades, 2 más que los blanquiazules, quienes buscarán dar el golpe ante los dirigidos por Roberto Mosquera para pasarlos. ¿Quién se quedará con la victoria?

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Domingo 31 de julio ¿Dónde? Estadio Nacional ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿En qué canal? GolPerú

Los celestes no solo necesitan ganar este partido para acercarse al líder en la tabla del clausura, sino también para despuntarse de su más cercano perseguidor (justamente Alianza Lima) en el acumulado. Los de Roberto Mosquera están ubicados en la segunda casilla con 47 puntos, mientras que los de Bustos marchan en la cuarta con 45 unidades.

En cuanto al equipo que se presentará esta tarde, el popular ‘Mous’ tendrá que hacer algunas variantes debido a que Horacio Calcaterra quedó suspendido por acumulación de amarillas, sumado a la lesión de Johan Madrid, quien se lesionó en Cajamarca ante UTC. Todo apunta a que Mosquera se inclinaría por el regreso de Yoshimar Yotún en lugar de ‘Calca’ y Jhilmar Lora será el lateral derecho.

El club rimense ha ganado todos sus partidos en este Torneo Clausura. Foto: Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima se llevará a cabo HOY, domingo 31 de julio, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

En cuanto a los blanquiazules, los dirigidos por Carlos Bustos vienen de cuatro victorias de manera consecutiva. Además, lograron algo que hasta hace unas fechas parecía imposible: ganar de visitantes fuera de Lima.

Para este enfrentamiento, el entrenador argentino realizará una sola variante en el equipo: Cristian Benavente, quien lleva anotados seis goles con los victorianos, volverá al once titular en lugar de Arley Rodríguez, quien estuvo alternando por el ‘Chaval’. El resto se mantendrá igual.

Alianza Lima suma puntaje perfecto en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Twitter Alianza Lima

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

La transmisión del Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar Deportes (14 y 714 en HD). También podrás seguirlo vía STREAMING en la aplicación Movistar Play.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima ONLINE GRATIS?

Si no tienes cuenta en Movistar Play, no te preocupes, pues podrás seguir el Sporting Cristal vs. Alianza Lima ONLINE GRATIS en La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca de este compromiso, así como las alineaciones confirmadas, minuto a minuto y el mejor resumen de la fecha.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Martín Távara, Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Leandro Sosa; Alejandro Hohberg, Irven Ávila.

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Christian Ramos, Jordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente; Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.