[EN VIVO] River Plate 0-1 Sarmiento ONLINE: sigue aquí el choque por la liga argentina 2022

River Plate vs. Sarmiento EN VIVO se enfrentan este domingo 31 de julio por la fecha 11 de la Liga Profesional de Argentina 2022. El Millonario quiere seguir su buena racha reciente ante un rival debilitado en el Monumental desde las 6.30 p. m. de Perú y 8.30 p. m. de Argentina. ESPN y Apurogol transmiten un duelo que podrás seguir de manera ONLINE en La República Deportes.

River Plate vs. Sarmiento: transmisión en vivo

River Plate vs. Sarmiento: goles del partido

River Plate vs. Sarmiento: alineaciones

Alineación de River Plate. Foto: River Plate

Alineación de Sarmiento. Foto: Sarmiento

River Plate vs. Sarmiento: previa del cotejo

El conjunto de Marcelo Gallardo dejó atrás la irregularidad con dos triunfos consecutivos; en la última fecha, golearon 3-0 al colero Aldosivi. Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz estarían de vuelta en la titular, pero Matías Suárez aún seguiría en el banco. Sarmiento, por su parte, llega de perder 3-1 con Colón, en la que fue su segunda derrota consecutiva; esta vez, irá por la sorpresa de la mano de Lisandro López.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Sarmiento?

Dependiendo del país, estas son las horas de inicio del encuentro River Plate vs. Sarmiento por la Liga Profesional:

Perú: 6.30 p. m.

6.30 p. m. Argentina: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 1.30 a. m. (lunes 1 de agosto)

Italia: 1.30 a. m. (lunes 1 de agosto).

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Sarmiento?

Podrás ver la transmisión del partido River Plate vs. Sarmiento EN VIVO a través de los siguientes canales:

Perú: ESPN

ESPN Argentina: ESPN Premium

ESPN Premium Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Venezuela: ESPN

Bolivia: ESPN

Paraguay: ESPN

Chile: ESPN

Uruguay: ESPN

Brasil: ESPN 4

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Italia: SportItalia.

¿Dónde ver River Plate vs. Sarmiento EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este partido por la Liga Profesional de Argentina podrá verse en toda Latinoamérica (excepto Argentina) a través del streaming de Star Plus. Si no cuentas con esta opción, podrás ver todas las incidencias y goles del River Plate vs. Sarmiento EN VIVO ONLINE GRATIS en La República Deportes.

¿Cómo ver River Plate vs. Sarmiento en Apurogol?

Si quieres ver el partido River Plate vs. Sarmiento EN VIVO por Apurogol, sigue estos pasos:

Entra a: www.apurogol.futbol

En la lista de partidos busca y haz clic en River Plate vs. Sarmiento

Haz clic en una de las opciones para ver la transmisión

Cierra cualquier ventana emergente o publicidad que se abra.

¿Cómo ver Apurogol por internet gratis?

Para entrar a Apurogol de manera online y gratis, solo debes digitar la dirección web: www.apurogol.futbol desde tu navegador favorito (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.). Lo mejor será tener una buena conexión a internet para evitar los cortes de la transmisión.

Alineación posible de River Plate vs. Sarmiento