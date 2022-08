“¡Que lo echen para siempre!”: el testimonio de una árbitra del fútbol argentino que fue agredida

Un hecho lamentable se dio a conocer por el periodismo deportivo de Argentina, que informó que un jugador del fútbol regional agredió a una árbitra en pleno partido y le ocasionó graves secuelas.

La agredida es una mujer identificada como Dalma Magalí Cortadi, quien estaba dirigiendo un partido en la provincia de Buenos Aires entre los equipos de reserva de Deportivo Independencia y Garmense.

El futbolista agresor responde al nombre de Cristian Tirone, perteneciente al segundo club mencionado, quien le propinó un empujón a la árbitra. La caída le causó a la profesional del deporte un severo golpe en la cabeza.

“Yo estaba muy mareada, con vómitos y no tuve contacto con nadie del club. Me llevaron al hospital”, dijo para diario Olé.

Dalma Magalí Cortadi expresó que no entendía el porqué de la agresión que sufrió. “No había pasado nada. Tampoco justifica que este hombre haya reaccionado de esa manera. Ellos ganaban y yo había cobrado una falta”, agregó.

“No hablé (con él). Cuando me caigo del golpe, perdí el conocimiento. No me habló (Cristian Tirone) y yo me fui al vestuario. Después que me dieron el alta del hospital fuimos a la comisaría”, indicó la jueza.

Asimismo, exigió que Cristian Tirone sea expulsado de la actividad deportiva porque representa un peligro.