A 92 años del primer mundial de la FIFA: ¿por qué Uruguay tiene 4 estrellas si solo ganó 2?

La mayoría de los equipos de fútbol que han ganado campeonatos suele conmemorar estos títulos colocando estrellas en los escudos de sus respectivas federaciones; sin embargo, un caso especial, que siempre ha generado debate, es el de Uruguay. La selección charrúa luce cuatro en el logo de la AUF pese a haber ganado solo dos mundiales de la FIFA.

La pregunta cae por sí sola ¿Qué simbolizan las otras dos? Pues bien, este tema ha provocado polémica en los últimos años y aquí te contaremos el motivo por el que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene y se niega a poner solo dos estrellas en su escudo.

¿Por qué se colocan estrellas en los escudos de fútbol?

Aunque no es una regla general, la mayoría de selecciones de fútbol que se ha consagrado campeona del mundo luce una estrella por cada mundial en el logo de la institución. Esto no significa que siempre lo ostenten, por ejemplo, Inglaterra no lo utiliza constantemente en las camisetas (en las que imprimen el logo de la Football Association) ni tampoco Argentina con el escudo de la AFA. Colocarlas es, como ves, una decisión opcional.

Camisetas de Argentina en 1998 e Inglaterra en 2010. Ambas selecciones fueron campeonas del mundo, pero no siempre portan las estrellas correspondientes. Foto: composición LR/Mood Sports/Best Buy Soccer

¿Por qué Uruguay coloca 4 estrellas en su escudo?

El caso de Uruguay es excepcional, pues si bien exponen cuatro estrellas en su escudo, esto no siempre fue así. Las camisetas de la selección nacional uruguaya las lucen desde 1992.

Camiseta de la selección uruguaya en 1991 (sin estrellas) y 1992 (con 4 estrellas). Foto: composición LR/Vintage Football Shirts/TSPN Calcio

¿Cuántos campeonatos mundiales tiene Uruguay?

Los uruguayos argumentan que las cuatro estrellas representan a los “campeonatos del mundo” (llamados así por la FIFA) que obtuvieron, tanto en 1930 y 1950, como en los Torneos Olímpicos de Fútbol que se realizaron en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928.

¿Qué pasó en los primeros Torneos Olímpicos de Fútbol que existieron antes de la Copa Mundial de la FIFA?

Antes de la existencia de la Copa Mundial de la FIFA, el fútbol era un deporte emergente que ya se había popularizado en muchos países del mundo. Cuando el COI (Comité Olímpico Internacional) organizó los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en 1896, el balompié aún no estaba lo suficientemente desarrollado para ser incluido.

Todo cambió en los juegos de París 1900 y St. Louis 1904, donde se llevaron a cabo certámenes con clubes de países europeos. Estos dos torneos son oficiales para el Comité Olímpico Internacional, pero no son reconocidos por la FIFA.

Los torneos no oficiales continuaron en Londres 1908 y Estocolmo 1912, pero eran organizados por las asociaciones locales (la Football Association y la Asociación de Fútbol de Suecia). Tras la Primera Guerra Mundial, vinieron los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, los cuales serían los últimos en los que participarían solo equipos europeos.

Los primeros “campeonatos mundiales” de fútbol, según la FIFA

Los Torneos Olímpicos de Fútbol, realizados durante los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, fueron organizados por la propia FIFA, en un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, con la condición de que se siguieran las reglas estipuladas por ellos.

Equipos nacionales de todas partes del mundo comenzaron a participar, la calidad del juego aumentó y más fanáticos se interesaron por el deporte. Uruguay ganó ambas competencias , primero con un contundente 3 a 0 ante Suiza en París, y luego con un 2 a 1 ante Argentina, en Ámsterdam.

Torneó Olímpico de Fútbol en París 1924, tal como se recuerda en el portal oficial de la FIFA. Foto: FIFA.com

Torneó Olímpico de Fútbol en Ámsterdam 1928, tal como se recuerda en el portal oficial de la FIFA. Foto: FIFA.com

Vale recordar que, en París, los sudamericanos habían llegado como un conjunto desconocido, y solo fueron invitados por la buena actuación que el Nacional de Montevideo había mostrado en su gira por Europa.

El primer mundial de la FIFA

Tras el campeonato de 1928, la FIFA se dio cuenta del potencial de una competencia internacional y que no esté regida por las reglas limitantes del COI (Comité Olímpico Internacional), que obligaban a los países a participar con jugadores amateurs (aunque no siempre se cumplía). El resto es historia.

¿Qué dice la FIFA sobre las 4 estrellas de Uruguay?

En 2010, en conmemoración de los 120 años de fundación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la FIFA dedicó un mensaje que emocionó a los hinchas charrúas. En primer lugar, señalaron que Uruguay es “bicampeona de la Copa Mundial de la FIFA”, pero que, además, “se colgó la medalla de oro en las ediciones del Torneo Olímpico de Fútbol de 1924 y 1928, considerados, en aquel entonces, como campeonatos del mundo”.

Las cuatro estrellas que luce Uruguay en el escudo y camiseta conmemoran sus campeonatos mundiales reconocidos por la FIFA. Foto: Proceso Digital

Un año después, la FIFA cambió radicalmente su postura y exigió a la AUF retirar dos de las cuatro estrellas de su escudo y camiseta. Los representantes uruguayos argumentaron ante el organismo. Tras conversaciones con el secretario de Gianni Infantino, el tema quedó sepultado por el momento. Gaston Tealdi, vicepresidente de la AUF, contó que “la FIFA nos dijo que no le demos mayor importancia al tema si es que no hay una comunicación oficial”. Por ello, estas siguen vigentes.