Renzo Manyari: “El COP hoy está más cerca de los deportistas”

La alegría y el orgullo que generó Kimberly García al proclamarse bicampeona mundial en Oregón 2022 dejó también muchas interrogantes sobre lo que sucede hoy con el deporte peruano. La República conversó con el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, quien explica la razón de los resultados que han obtenido nuestros atletas en los últimos eventos deportivos.

El éxito de Kimberly García es hoy un punto de reflexión sobre la realidad del deporte. Perú estuvo presente hace poco en los Juegos Bolivarianos de Valledupar. ¿Se logró el objetivo?

Se superó el pronóstico que se tenía y lo que más agrada al comité olímpico peruano es la superación de las medallas de oro, eso teniendo en cuenta las dificultades de la pandemia y los pocos procesos que se ha tenido para una preparación más adecuada, si cabe el término.

- ¿Por qué no se dio esa preparación?

Recuerda que se tenía previsto un presupuesto adicional para Rosario, que no salió, uno para Valledupar, que tampoco salió, que incluso solo era para participación y faltaba la preparación, pero a pesar de eso salió el pundonor de los chicos. Hubo gratos resultados, que nos hacen ver que el trabajo estructurado de las federaciones está dando resultados, pero siempre sabemos que lo podemos mejorar. Aún no rompemos ese límite de estar entre los tres primeros, pero estamos trabajando para eso, pero es progresivo, va tomar varios años.

- ¿Por qué en Valledupar se consiguió un número menor de medallas en comparación a Santa Marta 2017 y Trujillo 2013?

Con tantos cambios de presidentes del IPD, las gestiones no pueden ponerse a punto en tan poco tiempo, eso se entiende. El deporte peruano comienza a tener dinero o una inyección importante a partir del 2012 para multieventos deportivos, como son Juegos Sudamericanos, de playa, de la juventud y directamente a las federaciones, porque ese presupuesto adicional iba para el COP. El más importante se da el 2017 y tiene su cenit en el 2019, pero lo que nadie dice es que desde el 2019 a la fecha ese presupuesto se ha reducido casi en un 45%. De que programación efectiva y sostenida en el tiempo hablamos es sobre el dinero dirigido al alto rendimiento o alta competencia.

- Hoy se habla de que Lima 2019 dejó poco o nada...

Hoy se ven resultados como parte del legado y la inversión de Lima 2019 y de estos dos periodos (2012 y 2017), pero estamos hablando de casi hace diez años y en ese tiempo no pueden modificarse los resultados. No puedes medir de la misma forma los resultados que se tuvo con lo que es el deporte hoy en día y con el avance científico que se tiene, hay que tener consideración en esto para el análisis. Yo creo que recién a partir de ahora, que podemos tener un análisis real en cuanto a la inversión y los resultados que antes no se tenía. No se puede ser concluyente, el deporte peruano recién ha empezado su evolución en el desarrollo de grandes resultados.

- ¿Cuál es el compromiso del COP con los deportistas?

El COP está atravesando el mejor momento en cuanto a relaciones con las federaciones y sus deportistas. Me encantaría que fuera responsabilidad del COP el programa del apoyo al deportista (PAD), pero no lo es. Mi compromiso es replantear técnica y metodológicamente el enfoque de este manual para que se tomen en consideración las experiencias de aquellos deportistas olímpicos que han visto reducido de forma considerable el ingreso por el PAD. En una reunión con el IPD se dijo, se mencionó, y que creo debe ser revisado con carácter de urgencia. Confío plenamente en la capacidad del área metodológica de Dinadaf y por supuesto en la sensibilidad que se puede tener para con el atleta.

- ¿Los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 siguen en pie?

Hubo una reunión con el Gobierno Regional y la Municipalidad de Huamanga, el IPD y el COP establecieron las pautas para la conformación del comité organizador, en ese sentido estamos a la espera de la declaración de interés nacional de estos juegos, así como de la elaboración del decreto supremo que permita garantizar los fondos que se puedan requerir. También estamos en proceso de la firma de acuerdo o convenio entre el COP y Odebo para la realización de los juegos.

- ¿El COP presidirá este comité organizador?

Sí, pero este comité solo brindará opinión técnica y alineamientos técnicos, los cuales deberán ser recogidos por un proyecto especial o una unidad ejecutora especial que el Poder Ejecutivo determinará a qué institución estará adscrito. El COP no tocará ni utilizará dinero del Estado en ningún sentido.