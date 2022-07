[GolPerú, en vivo] Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ¿cómo seguir la transmisión del partido?

¿A qué hora ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO Y EN DIRECTO? Celestes y blanquiazules se verán las caras este domingo 31 de julio por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso se disputará en el Estadio Nacional y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy gracias a La República Deportes.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Domingo 31 de julio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Nacional ¿Canal? Gol Perú

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: la previa

¡Duelo de invictos! Alianza Lima y Sporting Cristal llegan a la quinta fecha del torneo luego de conseguir puntaje perfecto en sus primeras presentaciones. Ambas escuadras no solo compiten en el Clausura, también se encuentran en la pelea por la tabla acumulada.

Los dirigidos por Carlos Bustos se impusieron ante Alianza Atlético de Sullana entre semana y esperan seguir por la senda del triunfo. El conjunto blanquiazul es el líder del segundo certamen del año con 12 unidades.

Por su parte, los comandados por Roberto Mosquera descansaron en la anterior jornada y buscarán hacer prevalecer la localía ante los victorianos. Los rimenses registran nueve puntos y comparten el segundo lugar con Melgar y la Universidad César Vallejo.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: últimos enfrentamientos

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Rafael Lutiger, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jhilmar Lora; Jesús Castillo, Martín Távara, Leandro Sosa; Alejandro Hohberg, Irven Ávila y Percy Liza. DT: Roberto Mosquera.

Alianza Lima: Franco Saravia; Yordi Vílchez, Christian Ramos, Gino Peruzzi, Ricardo Lagos; Jairo Concha, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez; Aldair Rodríguez y Hernán Barcos. DT: Carlos Bustos.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

En horario peruano, el duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima iniciará a las 3.30 p. m. Revisa AQUÍ la guía de horarios:

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

La señal encargada de televisar el encuentro Sporting Cristal vs. Alianza Lima será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Sporting Cristal vs. Alianza Lima, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Alianza Lima ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Alianza Lima, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El Estadio Nacional de Lima será la plaza que albergará el duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Dicho recinto cuenta con una capacidad de más de 40.000 espectadores.