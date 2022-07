¿A qué hora juegan Herediano vs. Alajuelense EN VIVO por el Torneo Apertura de Costa Rica?

Herediano vs. Alajuelense EN VIVO se enfrentan a partir de las 8.00 p. m. (hora de Costa Rica) y 9.00 p. m. (hora de Perú) por la fecha tres del Torneo Apertura 2022 en la Liga Promerica. El duelo se jugará en el Estadio José Joaquín ‘Coyella’ Fonseca, con transmisión de FUTV. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado y los videos de goles, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Herediano vs. Alajuelense: ficha del partido

Partido Herediano vs. Alajuelense ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 30 de julio ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Costa Rica), 9.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio José Joaquín ‘Coyella’ Fonseca ¿En qué canal? FUTV

¿A qué hora juegan Herediano vs. Alajuelense?

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (domingo 31).

El Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense protagonizarán en choque de líderes por la tercera fecha del Grupo A en el Torneo Apertura de la Liga Promerica. La buena racha de dos victorias consecutivas se verá frenada para uno de estos equipos, o bien para ambos, en esta nueva edición del clásico provincial de Costa Rica.

La última vez que estos clubes se enfrentaron entre sí fue en mayo, por el Clausura. El historial reciente es absolutamente favorable al cuadro de Alajuela, que no pierde frente al Team desde diciembre del 2019.

El último partido entre ambos terminó 2-1 a favor de los rojinegros. Foto: Alajuelense

¿Qué canal transmite Herediano vs. Alajuelense?

Para Costa Rica, la señal encargada de televisar el Herediano vs. Alajuelense será FUTV, canal que cuenta con los derechos de la Liga Promerica.

¿Cómo ver Herediano vs. Alajuelense por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de Herediano vs. Alajuelense por internet, sintoniza FUTV Premium, servicio de streaming de este canal deportivo (solo Costa Rica). En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Herediano vs. Alajuelense

Alajuelense 2-1 Herediano | 08.05.22

Herediano 1-1 Alajuelense | 02.03.22

Herediano 0-0 Alajuelense | 16.10.21

Alajuelense 4-1 Herediano | 24.08.21

Alajuelense 1-1 Herediano | 02.04.21.

¿Dónde juegan Herediano vs. Alajuelense?

El escenario de este compromiso será el estadio José Joaquín ‘Coyella’ Fonseca, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Goicochea, San José, con capacidad para 4.200 espectadores.