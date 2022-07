[En Vivo] Universitario vs. Deportivo Municipal: hora y canal de TV del partido por el Torneo Clausura

VER AQUÍ Universitario vs. Deportivo Municipal EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, sábado 30 de julio, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso entre merengues y ediles se disputará en el estadio Monumental de Ate y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy gracias a La República Deportes.

Universitario vs. Deportivo Municipal: ficha del partido

Partido Universitario vs. Deportivo Municipal ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 30 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental ¿Canal? Gol Perú

Universitario vs. Deportivo Municipal: la previa

Obligados a ganar. Universitario tuvo una opaca presentación ante César Vallejo y cayó por 1-0 en Trujillo. Tras lo acontecido en el Mansiche, el conjunto comandado por Carlos Compagnucci perdió su invicto en el Clausura y fue muy criticado por los hinchas.

Para el compromiso ante los ediles, el estratega argentino volvió a excluir de la convocatoria al goleador Alex Valera. Como es conocido, el delantero tiene un conflicto con el club debido a su frustrado pase al Al-Fateh de Arabia Saudita y lleva dos partidos consecutivos sin jugar.

Por su parte, Deportivo Municipal logró su primer triunfo en el certamen tras imponerse por 1-0 ante ADT de Tarma y buscará dar el golpe de la jornada ante los merengues en el estadio Monumental de Ate.

Universitario vs. Deportivo Municipal: últimos enfrentamientos

Universitario vs. Deportivo Municipal: posibles alineaciones

Universitario: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Barreto, Guivin, Vilca, Quispe, Polo, Succar.

Deportivo Municipal: Melián, Medina, Saravia, Trejo, Guzmán, Ciucci, Núñez, Ascues, Pérez, Rodríguez, Ovelar.

Universitario vs. Deportivo Municipal: hora

En horario peruano, el duelo entre Universitario vs. Deportivo Municipal iniciará a las 6.00 p. m. Revisa AQUÍ la guía de horarios:

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Deportivo Municipal?

La señal encargada de televisar el encuentro Universitario vs. Deportivo Municipal será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Universitario vs. Deportivo Municipal, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Universitario vs. Deportivo Municipal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. Deportivo Municipal, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Universitario vs. Deportivo Municipal?

El estadio Monumental de Lima será la plaza que albergará el duelo entre Universitario vs. Deportivo Municipal. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.