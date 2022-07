[En Vivo] Colombia vs. Brasil, final Copa América Femenina 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Colombia vs. Brasil | Ambos equipos se enfrentarán por la gran final de la Copa América Femenina 2022 HOY, sábado 30 de julio. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana y colombiana) contará con la transmisión de DirecTV Sports y Win Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Colombia vs. Brasil: posibles alineaciones

Colombia: Catalina; Mónica, Daniela, Jorelyn, Manuela; Lorena, Liana, Catalina; Linda, Leicy y Mayra Ramírez.

Brasil: Lorena; Antonia, Tainara, Rafaelle, Tamires; Ary Borges, Angelina, Kerolin, Adriana; Bia Zaneratto y Debinha.

Colombia vs. Brasil: ficha del partido

Final Copa América Femenina 2022 Colombia vs. Brasil ¿Cuándo juegan? HOY, sábado 30 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde? Estadio Alfonso López ¿En qué canal ver? DirecTV Sports y Win Sports

¿A qué hora juegan Colombia vs. Brasil?

El enfrentamiento entre Colombia vs. Brasil por la Copa América Femenina 2022 se desarrollará en el Estadio Centenario de Armenia. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 30)

¿En qué canal ver Colombia vs. Brasil?

Perú: DirecTV Sports+

Argentina: DirecTV Sports

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports+

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Uruguay: DirecTV Sports, Dexary

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: TUDN.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Colombia vs. Brasil por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colombia vs. Brasil por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Colombia vs. Brasil por Win Sports?

El encuentro de la gran final del certamen continental entre Colombia vs. Brasil también se transmitirá a través de Win Sports.

Win Sports+ vía satélite

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

Win Sports+ vía cable

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD)

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Dónde juegan Colombia vs. Brasil?

El duelo decisivo entre Colombia vs. Brasil se disputará en el Estadio Alfonso López, el cual es un recinto deportivo situado en la ciudad colombiana de Bucaramanga. Cuenta con un aforo para 25 000 espectadores. Es la sede del Atlético Bucaramanga, club de la Categoría Primera A del fútbol profesional colombiano.